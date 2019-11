Dominic Thiem kan amper geloven dat hij op de ATP Finals na twee partijen al zeker is van de halve finales. De Oostenrijker begon het toernooi in Londen met een knappe zege op Roger Federer en was dinsdag ook verrassend te sterk voor Novak Djokovic.

"Dit was denk ik mijn beste partij ooit. Het was een klassieker, een epische wedstrijd. Die komen eens in de zoveel tijd voor op zulke grote toernooien", aldus een euforische Thiem.

"Ik wist dat ik dit niveau moest halen om te winnen. Dat is tegen iedereen op dit toernooi zo. Ik kreeg het tegen Federer voor elkaar en nu weer. Djokovic is de beste speler van het moment, dus ik moest boven mezelf uitstijgen en dat lukte."

De Oostenrijkse nummer vijf van de wereld won eerder dit jaar al van Djokovic in de halve finales van Roland Garros, maar het verslaan van de Serviër op de ATP Finals voelt specialer voor hem.

"Volgens mij is dit de eerste keer dat ik twee van de 'grote drie' (Djokovic, Federer en Rafael Nadal, red.) achter elkaar versla. Het halen van de halve finales was mijn grote doel, maar nu wil ik natuurlijk meer."

'Dit zou mijn mooiste titel ooit zijn'

Thiem durft zelfs al te dromen van een eindzege op de ATP Finals. "Het zou mijn mooiste titel ooit zijn", aldus de Oostenrijker, die er nog nooit in slaagde een Grand Slam-toernooi te winnen.

"Maar volgens mij is dit toernooi inmiddels bijna net zo groot als een Grand Slam, want het is hartstikke moeilijk om het te winnen. Je krijgt alleen maar toptienspelers tegenover je."

In zijn laatste groepsduel staat Thiem tegenover Matteo Berrettini, die zijn eerste twee partijen verloor en geen kans meer maakt op het halen van de halve eindstrijd.

Djokovic: 'Thiem was fenomenaal'

Nummer twee van de wereld Djokovic is zwaar onder de indruk van Thiem. "Ik heb bijna nog nooit meegemaakt dat mijn tegenstander echt iedere bal aanpakte. Hij was ongelooflijk en sloeg op een gegeven moment letterlijk iedere bal zo hard als hij kon", aldus de Serviër.

"Ik weet dat hij een hoog niveau kan halen, maar hij was nu gewoon fenomenaal. Ik moest er echt voor vechten en had soms misschien iets agressiever moeten spelen, maar alle lof voor Thiem."

Djokovic moet nog vol aan de bak om de laatste vier van de ATP Finals te bereiken. De voormalige nummer een van de wereld wacht een confrontatie met Federer.