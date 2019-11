Dominic Thiem heeft dinsdag met een zege op Novak Djokovic de halve finales bereikt op de ATP Finals. De Oostenrijker was na een bloedstollende partij in drie sets verrassend te sterk voor de nummer één van de wereld: 6-7 (5), 6-3 en 7-6 (5).

Zondag rekende de 26-jarige Thiem ook al af met Roger Federer (7-5 en 7-5). Djokovic en Federer gaan donderdag in een onderling duel strijden om de tweede plaats in de groep.

Thiem en Djokovic stonden bijna drie uur op de baan in Londen. Vooral in de derde set was de spanning om te snijden. Thiem pakte al snel een break voorsprong, maar halverwege de set kwam Djokovic terug in de wedstrijd.

Aan het eind van de set brak Thiem Djokovic opnieuw en mocht hij bij een stand van 6-5 serveren voor de wedstrijd. Wederom wist hij zijn servicebeurt niet te houden.

Thiem kwam in de beslissende tiebreak op een 3-0-achterstand en leek zich gewonnen te moeten geven. De nummer vijf wereld vond echter een tweede adem, knokte zich volledig terug en wist de tiebreak met 7-5 alsnog te winnen.

Voor Thiem was het zijn tweede zege op rij tegen Djokovic. Eerder dit jaar op Roland Garros stonden de twee in de halve finales ook al tegenover elkaar en ook toen was Thiem de sterkste.

Novak Djokovic en Dominic Thiem stonden bijna drie uur op de baan in Londen. (Foto: Getty Images)

Federer slaat toe in tiebreak

Federer wist eerder op dinsdag zijn tweede groepswedstrijd op de ATP Finals te winnen. De Zwitser was in twee sets te sterk voor Matteo Berrettini.

De 38-jarige Federer had in Londen tachtig minuten nodig om 7-6 (2) en 6-3 op het scorebord te zetten tegen de vijftien jaar jongere Italiaan.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar jaagt op zijn zevende titel bij de ATP Finals. De nummer drie van de wereld won het eindejaarstoernooi al in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011. Voor Berrettini (ATP-8) is het zijn eerste deelname.

In de andere poule (groep André Agassi) zitten Rafael Nadal, Alexander Zverev, Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás. Zverev won maandag de eerste groepswedstrijd van Nadal, terwijl Tsitsipás te sterk was voor Medvedev.