Roger Federer heeft dinsdag wel zijn tweede groepswedstrijd op de ATP Finals gewonnen. De Zwitser was in de O2 Arena in twee sets te sterk voor Matteo Berrettini.

De 38-jarige Federer had in Londen tachtig minuten nodig om 7-6 (2) en 6-3 op het scorebord te zetten tegen de vijftien jaar jongere Italiaan.

Federer verloor zondag tegen Dominic Thiem nog zijn eerste poulewedstrijd (5-7 en 5-7), maar liet zich niet opnieuw verrassen.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar jaagt op zijn zevende titel bij de ATP Finals. De nummer drie van de wereld won het eindejaarstoernooi al in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011. Voor Berrettini (ATP-8) is het zijn eerste deelname.

Roger Federer won de ATP Finals al zes keer en is daarmee recordwinnaar. (Foto: Getty Images)

Federer slaat toe in tiebreak

In de eerste set tussen Federer en Berrettini waren er geen breaks. De zesvoudig kampioen kreeg bij een 6-5-voorsprong wel een setpunt, maar wist die niet te benutten. In de tiebreak die volgde, sloeg hij wel toe.

Federer liet er geen gras over groeien en brak in de tweede set direct de opslag van de Italiaan. De Zwitser hield die marge vast, ondanks drie breakkansen voor Berrettini in de achtste game. Een game later wist Federer zijn tegenstander wel weer te breken.

Later op dinsdag spelen Novak Djokovic en Thiem nog tegen elkaar in de groep met Federer en Berrettini (groep Björn Borg).

In de andere poule (groep André Agassi) zitten Rafael Nadal, Alexander Zverev, Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás. Zverev won maandag de eerste groepswedstrijd van Nadal, terwijl Tsitsipás te sterk was voor Medvedev.