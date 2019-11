De kans is groot dat Paul Haarhuis na 2020 stopt als captain van het Fed Cup-team. De oud-tennisser, die de functie sinds 2014 bekleedt en sinds 2017 ook de captain van het Davis Cup-team is, ontkent echter dat zijn waarschijnlijke vertrek te maken heeft met onvrede over zijn werkzaamheden onder de speelsters.

"Het ligt in de lijn der verwachting dat ik na volgend jaar stop", zei Haarhuis dinsdag bij een persmoment in Amstelveen tegen NUsport. "Als bondscoach van de heren ben ik veel meer met de mannen bezig en de Davis Cup past daardoor veel beter in die lijn dan de Fed Cup. Het heeft niks te maken met onvrede van de speelsters."

De captain doelt daarmee op een stuk van NRC, die zaterdag een artikel plaatste waarin de 53-jarige Haarhuis - op basis van anonieme bronnen uit met name het Fed Cup-team - wordt neergezet als een coach die gebrekkig communiceert en zich te weinig verdiept in de prestaties en de ranking van de Nederlandse spelers.



Kiki Bertens zou vanwege Haarhuis al twee jaar niet voor het Fed Cup-team in actie zijn gekomen. De zesvoudig Grand Slam-winnaar in het dubbelspel, die zelf ook met NRC heeft gesproken, ergert zich aan de manier waarop hij is neergezet en stelt dat de speelsters van het Fed Cup-team niet achter het stuk staan.

"Ik heb geen probleem met kritiek en sta open voor verbetering, maar er zijn te veel onwaarheden neergezet. De insteek was puur negatief. Dat ik een keer niet de precieze ranking van een speler wist, werd neergezet als een grote fout. Is dat een grote fout?", vroeg een geïrriteerde Haarhuis zich hardop af.

"Sommige dingen zijn wel gebeurd en dat was ook slordig van mij, maar we hebben het over kleine zaken van jaren geleden. Er zijn dingen verzonnen en verdraaid. Of ik het er met de speelsters van het Fed Cup-team over ga hebben? Ik zal wel benadrukken dat ik niet wil dat ze het gevoel hebben dat ze niks tegen me kunnen zeggen. Ik sta open voor verbetering."

Paul Haarhuis enkele jaren geleden in gesprek met Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

'Haase trekt al tien jaar de kar'

Na enkele roerige dagen werkt Haarhuis als captain van het mannenteam toe naar de Davis Cup Finals, die volgende week op het programma staan in Madrid. Nederland wacht in de groepsfase van het in opzet veranderde landentoernooi pittige krachtmetingen met Kazachstan en Groot-Brittannië en zijn ploeg geldt dan ook als underdog.

De meeste ogen zullen zijn gericht op Robin Haase. De Hagenaar is nog altijd de kopman van de Nederlandse ploeg - Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn de andere spelers - maar zakte in augustus wel voor het eerst in tien jaar weg uit de top honderd en bezet nu de 161e positie op de wereldranglijst.

"Robin heeft een moeilijk en zwaar jaar achter de rug en op basis van ranking heeft hij voor het eerst echt concurrenten om zich heen in de ploeg", beseft Haarhuis. "Dat is nieuw voor hem, maar hij trekt al wel tien jaar de kar bij de Davis Cup."

"Robin heeft bovendien veel ervaring en een van zijn grootste krachten is om als underdog goede wedstrijden te spelen. Tegen Kazachstan en Engeland denkt niemand: dat gaat hij even winnen. Ik zie wat dat betreft wel mogelijkheden."

Paul Haarhuis en Robin Haase. (Foto: Pro Shots)

'We willen het Kazachstan en Groot-Brittannië moeilijk maken'

De Davis Cup Finals gaan voor Nederland volgende week dinsdag van start met een interland tegen Kazachstan. Een dag later volgt een krachtmeting met het Groot-Brittannië van Andy Murray. Per ontmoeting worden er twee singles en één dubbelpartij gespeeld.

"Ik wil vooral zien dat we het Kazachstan en Groot-Brittannië moeilijk maken", zegt Haarhuis over de verwachtingen van zijn ploeg. "Dat de spelers echt het maximale uit een wedstrijddag halen. Daar hang ik verder geen resultaat aan. Het wordt een heel lastige klus en we hebben niks te verliezen."

In totaal zijn er zes poules met ieder drie landen. De groepswinnaars plaatsen zich voor de kwartfinales, net als de twee beste nummers twee. De indoorwedstrijden in Madrid worden allemaal gespeeld op hardcourt en kennen een setprincipe van best of three in plaats van best of five.