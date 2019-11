Rafael Nadal wil geen excuses aandragen voor zijn verrassende nederlaag in zijn eerste partij op de ATP Finals. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar ging maandagavond onderuit tegen Alexander Zverev.

Nadal verloor met 2-6 en 4-6 in een partij waarin hij geen enkel breakpoint kreeg. De Spanjaard kampte de afgelopen weken met buikproblemen, maar had daar tijdens zijn partij in Londen geen last meer van.

"Ik had geen fysieke klachten, dus ook geen last van mijn buik. Dat is eerlijk gezegd het enige positieve van deze avond", aldus de 33-jarige Nadal na zijn nederlaag tegen Zverev, die op de ATP Finals zijn titel verdedigt.

"Gelukkig voelde mijn buik goed, hopelijk blijft dat zo. Ik was sinds zaterdag namelijk niet in staat om veel te trainen, al is het totaal geen excuus. Ik was gewoon niet goed genoeg."

Door zijn buikblessure gaf Nadal onlangs op tijdens het Masters-toernooi van Parijs en hij arriveerde niet topfit in Londen, maar tijdens zijn partij tegen Zverev ging het fysiek dus weer beter.

Rafael Nadal serveert in zijn partij tegen Alexander Zverev. (Foto: Pro Shots)

'Soms gaat het gewoon zo'

Nadal weet door zijn ervaring dat dingen soms niet gaan zoals hij zou willen. "Ik kan allerlei redenen gaan verzinnen, maar zo ben ik niet. Ik ga niet klagen of er heel lang over piekeren", aldus de nummer één van de wereld.

"Soms gaat het gewoon zo in het leven. Meestal gebeuren er op de baan positieve dingen, maar soms ook negatieve. Je moet beide accepteren en altijd rustig blijven. Dat doe ik mijn hele carrière al."

Nadal won de ATP Finals nog nooit. De Mallorcaan reikte in zowel 2010 als 2013 tot de finale en legde het daarin af tegen Roger Federer en Novak Djokovic. Zverev was vorig jaar in de eindstrijd te sterk voor Djokovic.

Bij de andere partij in groep A was Stéfanos Tsitsipás zonder setverlies te sterk voor Daniil Medvedev. In poule B wonnen Djokovic en Dominic Thiem hun eerste partij en zijn Roger Federer en Matteo Berrettini nog zonder zege.