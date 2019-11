Stéfanos Tsitsipás heeft maandag zijn eerste groepswedstrijd bij de ATP Finals gewonnen. De Griek was in de O2 Arena in Londen de Rus Daniil Medvedev de baas.

Tsitsipás, de nummer zes van de plaatsingslijst, had twee sets nodig om af te rekenen met de Rus die dit najaar de finales aaneen wist te rijgen: 7-6 (5) en 6-4.

Beide spelers maken hun debuut op de ATP Finals, waar de acht beste spelers van het jaar tegenover elkaar staan.

In dezelfde groep André Agassi zitten naast Tsitsipás en Medvedev ook Rafael Nadal en de Duitse titelverdediger Alexander Zverev. Zij staan maandagavond tegenover elkaar.

In de andere groep (Björn Borg) wist Dominic Thiem zondag van Roger Federer te winnen, terwijl Novak Djokovic te sterk was voor de Italiaan Matteo Berrettini.