Rafael Nadal is maandag slecht aan de ATP Finals begonnen. De nummer één van de wereld verloor zijn eerste groepsduel van titelverdediger Alexander Zverev. Stéfanos Tsitsipás was in de O2 Arena in Londen de Rus Daniil Medvedev de baas.

Nadal moest na een partij van een klein anderhalf uur zijn meerdere erkennen in Zverev: 2-6 en 4-6. De Duitser, die meer winners sloeg en constanter was op zijn service, gunde de aanvoerder van de wereldranglijst geen enkel breakpoint en sloeg zelf wel drie keer toe op de service van Nadal.

De 33-jarige Nadal kende een rommelige voorbereiding op de Finals. De Spanjaard moest onlangs op het Masters-toernooi van Parijs geblesseerd opgeven voor zijn halvefinaleduel met Denis Shapovalov en arriveerde zodoende niet topfit in Londen, al was hij wel optimistisch gestemd over zijn fysieke gesteldheid.

Nadal wist de ATP Finals nog nooit te winnen. De Spanjaard, die vorig jaar niet meedeed aan het eindejaarstoernooi, bereikte wel twee keer de finale. In 2010 bleek Roger Federer te sterk en drie jaar later hield Novak Djokovic hem van de eindzege af. Zverev won de Finals vorig jaar door Djokovic in de finale te verslaan.

Alexander Zverev is zijn jacht op titelprolongatie goed begonnen. (Foto: Pro Shots)

Tsitsipás verslaat Medvedev

De andere wedstrijd in groep André Agassi werd gewonnen door Tsitsipás, die zonder setverlies afrekende met Medvedev: 7-6 (5) en 6-4. Beide spelers maken hun debuut op de ATP Finals, waar de acht beste spelers van het jaar tegenover elkaar staan.

De 23-jarige Medvedev, de nummer vier van de wereld, arriveerde in topvorm bij de Finals. De Rus bereikte bij zes van zijn laatste zeven toernooien de eindstrijd, waaronder die van de US Open (verlies tegen Nadal). Zijn imponerende reeks kwam eind oktober ten einde in Parijs.

In de andere groep (Björn Borg) van de ATP Finals wist Dominic Thiem zondag van Federer te winnen, terwijl Djokovic te sterk was voor de Italiaan Matteo Berrettini. De nummer één en de nummer twee plaatsen zich voor de halve finales.