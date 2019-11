Novak Djokovic is de ATP Finals zondag uitstekend begonnen. De Serviër was in Londen in twee sets te sterk voor Matteo Berrettini en gunde de Italiaan slechts drie games: 6-2 en 6-1.

De 32-jarige Djokovic had iets meer dan een uur nodig om af te rekenen met de negen jaar jongere Berrettini. De nummer twee van de wereld plaatste vijf breaks en sloeg in de hele wedstrijd slechts zeven onnodige fouten, tegenover 25 van Berrettini.

Djokovic, die op de ATP Finals met Rafael Nadal strijdt om de nummer één-positie, bereikte in zijn loopbaan zeven keer de finale van het eindejaarstoernooi. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar zegevierde in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015 en verloor de eindstrijd vorig jaar van Alexander Zverev.

Aan de ATP Finals doen de beste acht tennissers van 2019 mee. Djokovic en Berrettini maken samen met Roger Federer en Dominic Thiem deel uit van groep Björn Borg. De andere poule - groep André Agassi - bestaat uit de mondiale nummer één Rafael Nadal, titelverdediger Zverev, Stéfanos Tsitsipás en Daniil Medvedev.

De openingsdag van de Finals wordt zondag afgesloten met een partij tussen Federer en Thiem. Die partij begint om 21.00 uur in de O2 Arena in Londen. De nummer één en de nummer twee in de groep plaatsen zich voor de halve finales.