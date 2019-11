Frankrijk heeft zondag de Fed Cup gewonnen door Australië te verslaan. In Perth werd het 3-2 voor de Franse tennissters.

Kristina Mladenovic maakte het verschil dit weekend. De 26-jarige nummer 40 van de wereldranglijst bracht alle drie de punten binnen.

Mladenovic troefde zaterdag Ajla Tomljanovic af in twee sets (6-1 en 6-1) en rekende zondag af met Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld: 2-6, 6-4 en 7-6 (1).

Vervolgens won ze met partner Caroline Garcia het beslissende dubbelspel in twee sets (6-4 en 6-3). Opnieuw kreeg de Australische kopvrouw Barty klop. Ze verloor samen met routinier Samantha Stosur voor het oog van 13.000 Australische toeschouwers.

Het is de derde keer dat Frankrijk de Fed Cup wint. De vorige overwinning was zestien jaar geleden (2003) en ook in 1997 won Frankrijk het landentoernooi.

Australië blijft steken op zeven eindzeges, waarvan de laatste al van 1974 dateert. Alleen de Verenigde Staten (achttien) en Tsjechië (elf) wonnen de prijs vaker.