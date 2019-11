De Italiaan Jannik Sinner heeft zaterdag in Milaan verrassend de Next Generation ATP Finals op zijn naam geschreven. De nummer 95 van de wereld was in de finale te sterk voor de Australiër Alex de Minaur.

De achttienjarige Sinner, die door de organisatie met een wildcard werd toegelaten, rekende in drie sets af met De Minaur: 4-2, 4-1 en 4-2. De partij op het Italiaanse hardcourt nam iets meer dan een uur in beslag.

Vorig jaar haalde de twintigjarige De Minaur ook de finale van de Next Gen Finals. De nummer achttien van de wereld moest toen zijn meerdere erkennen in de Griek Stéfanos Tsitsipás, die vanaf zondag meedoet aan de prestigieuze ATP Finals in Londen. Daar nemen de acht beste spelers van het seizoen het tegen elkaar op.

Aan de Next Gen Finals nemen de zeven beste tennissers onder 21 jaar van het seizoen en een Italiaanse wildcardhouder deel. Het toernooi kent met onder meer kortere set en de afschaffing van deuce speciale regels.

Sinner verdiende 250.000 dollar (omgerekend bijna 227.000 euro) met zijn titel. De Minaur was met zijn achttiende positie op de wereldranglijst de hoogst geklasseerde speler in Milaan. De Canadezen Félix Auger-Aliassime (ATP-19) en Denis Shapovalov (ATP-28) meldden zich af voor het toernooi.

De Next Gen ATP Finals staan vanaf 2017 op de kalender. De Zuid-Koreaan Chung Hyeon was twee jaar geleden de eerste winnaar van het toernooi, dat ook de komende twee seizoenen in Milaan wordt gehouden.