Rafael Nadal is optimistisch over zijn kansen om maandag fit te zijn voor zijn eerste wedstrijd bij de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Londen dat de 33-jarige tennisser nog nooit heeft gewonnen.

"Ik moet van dag tot dag bekijken hoe het met me gaat. Maar ik heb goede hoop dat ik 100 procent klaar zal zijn voor mijn eerste wedstrijd op maandag", zei Nadal vrijdag op een persconferentie in de O2 Arena.

De Spanjaard blesseerde afgelopen zaterdag een buikspier tijdens de warming-up voor zijn halve finale op het Masters-toernooi van Parijs. Hij trok zich terug voor de partij tegen de Canadees Denis Shapovalov en is sindsdien een vraagteken voor de ATP Finals.

"Afgelopen zaterdag wist ik niet of er een kans zou zijn dat ik hier zou kunnen spelen. Ik ben blij in Londen te zijn, na een paar jaar niet te hebben gespeeld bij de Finals", aldus Nadal, die zich in zijn carrière vijftien keer wist te plaatsen voor de ATP Finals, maar door blessures slechts acht keer meedeed. Vorig jaar sloeg hij het toernooi over en in 2017 trok hij zich na één wedstrijd terug.

"Ik zou heel graag de kans krijgen om dit jaar de titel te winnen. Maar mijn belangrijkste doel is nu om maandag fit te zijn."

Het was druk bij de persconferentie van Rafael Nadal. (Foto: Pro Shots)

Nadal heeft vooral last bij serveren

Nadal heeft door zijn blessure vooral nog problemen met zijn opslag. "Ik ben donderdag pas heel voorzichtig weer begonnen met serveren. Ik hoop dat het elke dag een beetje beter gaat en dat ik zondag weer normaal kan serveren."

De ATP Finals begint zondag met de wedstrijden Novak Djokovic-Matteo Berrettini en Roger Federer-Dominic Thiem. Dat viertal zit in de groep Björn Borg.

Nadal neemt het maandag in het tweede duel in de groep Andre Agassi op tegen titelverdediger Alexander Zverev. Eerder op die dag treffen Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás elkaar in de O2.

Nadal stond alleen in 2013 in de finale en verloor toen van vijfvoudig winnaar Djokovic. Die twee mannen strijden vanaf zondag in Londen ook om de eerste plek op de wereldranglijst, die Nadal maandag overnam van zijn Servische rivaal.