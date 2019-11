Rafael Nadal verwacht dat hij op tijd hersteld is van zijn blessure om in actie te kunnen komen op de ATP World Tour Finals, die zondag beginnen in Londen.

De 33-jarige Spanjaard blesseerde zaterdag een buikspier tijdens zijn warming-up voor zijn halve finale op het Masters-toernooi van Parijs tegen Denis Shapovalov. Hij trok zich terug voor de partij tegen de Canadees en sindsdien was hij een vraagteken voor de ATP Finals.

"Hoewel mijn buikspierblessure nog niet helemaal voorbij is, reis ik af naar Londen", schrijft Nadal dinsdag op Twitter. "Donderdag of vrijdag zal ik daar beginnen met de voorbereiding. De intentie is om gewoon in actie te komen."

Nadal is als eerste geplaatst voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het jaar. Mocht de twaalfvoudig Roland Garros-winnaar niet in actie kunnen komen, dan neemt zijn landgenoot Roberto Bautista Agut, die als mondiale nummer negen eerste reserve is, zijn plek over.

Nadal won ATP Finals nog nooit

Als Nadal daadwerkelijk meedoet in Londen dan wordt dat zijn eerste toernooi dit jaar als nummer één van de wereld. Hij nam de leidende positie maandag over van Novak Djokovic.

Er is Nadal veel aan gelegen om in Londen de eindzege te pakken, want het is de enige grote titel die nog ontbreekt op zijn erelijst. In 2010 en 2014 stond hij in de finale van het lucratieve toernooi en toen verloor hij respectievelijk van Roger Federer en Djokovic.

Vorig jaar was Alexander Zverev de verrassende winnaar van de ATP Finals. De Duitser rekende in de eindstrijd af met Djokovic.