Kiki Bertens bereikte in 2019 de historische vierde positie op de ranking, won twee toernooien en behoort nog altijd tot de top tien van de wereld, maar presteerde teleurstellend op Grand Slams én brak met coach Raemon Sluiter. Drie kenners buigen zich aan de hand van vier stellingen over het jaar van de 27-jarige Bertens en haar toekomst.

1. Bertens mag terugkijken op een succesvol jaar

John van Lottum (43), oud-tennisser en commentator: "Daar ben ik het absoluut mee eens, vooral na haar prestaties van 2018. Bertens heeft dat niveau geëvenaard en dat is heel knap. Ze won twee toernooien op verschillende ondergronden, waaronder het toernooi in Madrid, en staat nog altijd in de top tien. Zulke prestaties zien we niet zo vaak in Nederland."

Kristie Boogert (45), oud-tennisster en commentator: "Eens. Maar als je heel kritisch bent, had het een nog succesvoller jaar kunnen zijn als Bertens beter had gepresteerd op de Grand Slam-toernooien. Haar resultaten daar nekten haar ook een beetje, want door het gemis van die punten moest ze veel toernooien spelen om haar positie op de ranking te handhaven."

Martin Verkerk (41), oud-tennisser en Roland Garros-finalist in 2003: "Eens. Als je jezelf na zo'n fantastisch jaar weet te handhaven in de top tien, doe je het fantastisch. Ik vind wel dat ze wat te veel gespeeld heeft en daardoor op haar laatste toernooi wat vermoeid was. Dat zou ze volgend jaar beter moeten indelen."

Kiki Bertens won in mei het graveltoernooi in Madrid. (Foto: Pro Shots)

2. Het is goed dat Bertens is gestopt met coach Sluiter

Van Lottum: "Dat is de grote vraag. Bertens zal denk ik nooit zeggen wat haar beweegredenen waren om te stoppen met Sluiter, maar ik heb daar wel ideeën over. Ik denk dat het haar te zwaar werd dat er continu iemand bij was die haar wees op de punten waar ze aan moet werken. Sluiter wil dat laatste beetje uit het vat halen, maar ik denk dat ze vrijheid belangrijker vindt. En dat is haar goed recht."

Boogert: "Dat is lastig, want we zijn niet bij de gesprekken geweest die Bertens en Sluiter hebben gehad. Het moet wel 100 procent kloppen. Een samenwerking tussen coach en speler moet je bijna zien als een normale relatie. Je bent heel vaak bij elkaar, reist met elkaar, ontbijt met elkaar. Als er dan bijvoorbeeld frictie ontstaat, heeft dat invloed op de resultaten. Ze zijn zeer succesvol geweest. Maar als de koek op is, moet je stoppen."

Verkerk: "Oneens. We weten natuurlijk niet precies waarom ze uit elkaar zijn gegaan - dat moet Bertens in mijn ogen nog wel bekendmaken om speculaties te voorkomen - maar ik vind dat ze bij Sluiter had moeten blijven. Hij heeft haar mede naar de top geholpen en ze pasten goed bij elkaar. Ik ken Sluiter goed en hij is iemand die nieuwe doelen wil stellen om nóg beter te worden. Ik denk dat dat Bertens te veel werd."

Raemon Sluiter is niet langer de coach van Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

3. Elise Tamaëla kan Bertens meer brengen dan Sluiter

Van Lottum: Oneens. Tamaëla kan het wel invullen zoals Bertens dat graag ziet. Ze is een fijn persoon waar Bertens ongetwijfeld goed mee kan samenwerken, maar ik denk niet dat Tamaëla haar nóg beter kan maken en dat laatste beetje uit haar kan halen om Bertens echt naar de absolute top te brengen."

Boogert: "Lastig. Ik denk dat Tamaëla zich wel meer kan verplaatsen in Bertens, omdat het brein van een vrouw anders werkt. Ze is bovendien tactisch goed en rustig en daar is Bertens ook bij gebaat. Ik vond Tamaëla direct al een goede toevoeging aan het team. Ik vrees wel dat men in januari al met de hakbijl klaarstaat om haar te beoordelen. Dat is niet fair, maar gaat denk ik wel gebeuren."

Verkerk: "Oneens. Tamaëla zal ongetwijfeld een goede coach zijn, maar ik zie niet in hoe ze het beter kan doen. Onder Sluiter ontbrak alleen de nummer één-positie en een Grand Slam-titel en ik denk niet dat Tamaëla haar wél aan dat succes kan helpen. Maar ik hoop natuurlijk dat ik ongelijk heb."

Kiki Bertens gaat in 2020 samenwerken met coach Elise Tamaëla. (Foto: Pro Shots)

4. De beste jaren van Bertens moeten nog komen

Van Lottum: "Wat betreft tennisniveau ben ik het oneens. Privé zouden haar beste jaren wél nog kunnen komen. Met de keuze voor Tamaëla heeft ze denk ik meer vrijheid en krijgt ze misschien wel veel meer plezier in het tennis. Ze heeft al heel veel uit haar carrière gehaald. Als iemand trots mag zijn op zijn of haar carrière, dan is het Bertens wel."

Boogert: "Het zou fantastisch zijn als Bertens zich nog kan verbeteren en dat kan ze, maar dan moet ze wel ver komen op Grand Slams. Dat wordt heel moeilijk. Het zou al heel knap zijn als ze in de top tien kan blijven. We gaan er allemaal langzaam aan wennen dat ze zo hoog op de ranking staat, maar dat is niet zo normaal. Laten we die prestatie vooral respecteren en waarderen."

Verkerk: "Oneens. Om nog beter te worden had ze bij Sluiter moeten blijven. Ik vind het wel goed van Bertens dat ze nu voor iemand kiest waar ze vertrouwd mee is, maar misschien dat ze na een jaartje weer een coach vindt die haar graag nog beter wil maken. Bertens heeft haar succes van de laatste jaren natuurlijk aan zichzelf te danken, maar ook voor een groot deel aan Sluiter."