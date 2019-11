Kim Clijsters zal volgend jaar in ieder geval niet in januari al haar rentree als tennisster maken. De viervoudig Grand Slam-winnares herstelt van een knieblessure en moet een streep zetten door de Australian Open.

"Ik heb moeten beslissen dat ik in januari nog niet zal spelen. Ik onderga momenteel een behandeling aan mijn knie", schrijft de 36-jarige Clijsters, die de Australian Open in 2011 won, maandag op Twitter.

"Dit is even een tegenslag, maar ik ben zoals altijd vastberaden om terug te keren in de sport waar ik van hou. Ik waardeer al jullie steun."

De Belgische kondigde in september aan dat ze in 2020 na een afwezigheid van acht jaar terugkeert op de baan. Ze zei daarbij de sport te missen en een carrière als tennisster te willen combineren met haar rol als moeder van drie kinderen.

Clijsters debuteerde in 1997 als prof en groeide vervolgens uit tot een wereldtopper. Ze won de US Open in 2005, was in 2001 en 2003 verliezend finalist op Roland Garros en stond tussen 2003 en 2006 in totaal negentien weken op de eerste plek van de wereldranglijst.

Na een absentie van twee jaar keerde Clijsters halverwege 2009 terug en won ze de US Open. Een jaar later was ze opnieuw de beste in New York en in 2011 pakte ze op de Australian Open haar vierde Grand Slam-titel.