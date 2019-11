Kiki Bertens is op de maandag verschenen WTA-ranking een plek gestegen. De Nederlandse mag zich nu de nummer negen van de wereld noemen. Bij de mannen nam Rafael Nadal de nummer één-positie zoals aangekondigd over van Novak Djokovic.

De 27-jarige Bertens heeft de stijging op de ranglijst te danken aan haar prestaties op de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de subtop van de ranking. De Westlandse bereikte ruim een week geleden de finale in het Chinese Zhuhai, die ze weliswaar verloor van Aryna Sabalenka.

Bertens mocht twee dagen na die verloren finale dankzij een afmelding van Naomi Osaka meedoen aan de prestigieuze WTA Finals. Ze begon uitstekend met een overwinning op de latere winnares en mondiale nummer één Ashleigh Barty, maar moest in haar tweede groepsduel met Belinda Bencic vermoeid opgeven.

Vorig jaar reikte de negenvoudig toernooiwinnares nog tot de halve eindstrijd op de Finals. Bertens had aan haar veroverde punten op de WTA Elite Trophy desondanks genoeg om de negende positie op de ranking over te nemen van Serena Williams, die na haar verloren US Open-finale begin september niet meer in actie kwam.

Bertens, die in mei historie schreef door als eerste Nederlandse tennisster de vierde plek op de ranking te bereiken, zakte eind oktober nog naar de tiende plek op de wereldranglijst. Dat was haar laagste positie van het jaar.

Stand op WTA-ranking (punten) 1. Ashleigh Barty (Aus) - 7.851

2. Karolína Plísková (Tsj) - 5.940

3. Naomi Osaka (Jap) - 5.496

4. Simona Halep (Roe) - 5.462

5. Bianca Andreescu (Can) - 5.192

6. Elina Svitolina (Oek) - 5.075

7. Petra Kvitová (Tsj) - 4.776

8. Belinda Bencic (Zwi) - 4.745

9. Kiki Bertens (Ned) - 4.245

10. Serena Williams (VS) - 3.935

Kiki Bertens verloor de finale op de WTA Elite Trophy van Aryna Sabalenka. (Foto: Getty Images)

Nadal lost Djokovic af als nummer één

Bij de mannen mag Nadal zich officieel de nummer één van de wereld noemen. De 33-jarige Spanjaard lost de één jaar jongere Djokovic af, die sinds november 2018 de wereldranglijst aanvoerde.

De wisseling van de wacht was al bekend voordat het Masters-toernooi van Parijs vorige week van start ging. Djokovic heeft in de laatste weken van het seizoen veel meer punten te verdedigen dan Nadal en moet zijn nummer één-positie daardoor voor in ieder geval een week aan de Spanjaard afstaan.

Zestienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic deed wel goede zaken door zondag het Masters-toernooi in Parijs voor de vijfde keer in zijn loopbaan te winnen. Nadal moest in de halve finales opgeven in de Franse hoofdstad.

Volgende week staan de ATP Finals op het programma, de traditionele afsluiting van het tennisseizoen. Het eindejaarstoernooi in Londen werd vorig jaar gewonnen door Alexander Zverev, die Djokovic in de finale versloeg. De ATP Finals gaan bepalen wie het jaar afsluit als nummer één van de wereld.

Een andere belangrijke wijziging op de ATP-ranking is het feit dat Gaël Monfils zich voor het eerst sinds februari 2017 weer toptienspeler mag noemen. De 33-jarige Fransman stijgt drie plekken en bezet nu de tiende positie.