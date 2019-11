Ashleigh Barty heeft zondag de WTA Finals op haar naam geschreven. De Australische nummer één van de wereld was in de finale met 6-4 en 6-3 te sterk voor titelverdedigster Elina Svitolina. Tímea Babos en Kristian Mladenovic schreven voor het tweede jaar op rij het dubbelspel op hun naam.

Barty verloor in het Chinese Shenzhen maar één partij op het prestigieuze eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het jaar. Invalster Kiki Bertens was in de groepsfase te sterk voor de Australische.

In de finale ontliepen Barty en Svitolina elkaar weinig en waren beide spelers aanvankelijk superier op eigen service. De Oekraïense kende in het eerste bedrijf één matige opslagbeurt in de tiende game en die kostte haar meteen de set.

Svitolina liet het er niet bij zitten en plaatste in de tweede set de eerste break. Barty brak geheel in de geest van de gelijkopgaande wedstrijd echter meteen terug. Vanaf de zesde game volgden er nog drie breaks op rij. Barty slaagde er vervolgens als eerste in om haar opslag te behouden en dat bracht haar direct de zege.

Door de eindzege in Shenzhen sluit Barty een succesvol jaar in stijl af. Mede dankzij toernooizeges in Miami en Birmingham, finaleplaatsen in Sydney en Peking en de eindwinst op Roland Garros veroverde de 23-jarige Australische de eerste positie op de wereldranglijst.

Door haar zege op de WTA Finals blijft Barty afgetekend de nummer één van de wereld. Op gepaste afstand volgt Karolína Plísková op de tweede plaats, Bertens staat negende op de ranking.

Ashleigh Barty schreeuwt het uit van vreugde na haar eindzege op de WTA Finals. (Foto: Pro Shots)

Babos en Mladenovic prolongeren dubbeltitel

De Hongaarse Babos en de Franse Mladenovic waren in de dubbelfinale in Shenzhen veel te sterk voor Su-Wei Hsieh en Barbora Strýcová: 6-1 en 6-3. De Taiwanese en de Tsjechische waren in de halve finale te sterk geweest voor Demi Schuurs en Anna-Lena Groenefeld, maar kwamen er in de finale niet aan te pas.

In de eerste set braken Babos en Mladenovic meteen door de service van Hsieh heen en liepen ze snel uit naar een 4-0-voorsprong, waarna de set eenvoudig werd binnengehaald.

Hsieh en Strýcová plaatsten in de openingsgame van de tweede set een break, maar leverden direct daarna zelf ook weer hun opslag in. Daarna hadden Babos en Mladenovic aan een break in de zesde game genoeg om eenvoudig de zege binnen te halen.

Het Hongaars-Franse duo viel vooral op door de solide service. 85 procent van de punten op eerste service werd binnengehaald. Mede daardoor was de partij na iets meer dan een uur beslist.

Tímea Babos en Kristian Mladenovic poseren met hun beker na het winnen van de dubbelfinale op de WTA Finals. (Foto: Pro Shots)

Tweede titel voor Mladenovic, derde voor Babos

Vorig jaar waren Babos en Mladenovic ook al de sterksten in het dubbelspel op de WTA Finals. Toen werd in de eindstrijd in twee sets gewonnen van het Tsjechische duo Barbora Krejciková en Katerina Siniaková.

Voor Babos is het zelfs de derde dubbelspeltitel op rij op het prestigieuze eindejaarstoernooi. In 2017 versloeg ze, met de Tsjechische Andrea Hlavácková aan haar zijde, Kiki Bertens en Johanna Larssoni in de finale.