Novak Djokovic heeft zaterdag voor de zesde keer in zijn loopbaan de finale van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De Serviër was op het indoortoernooi in de Franse hoofdstad in twee sets te sterk voor Grigor Dimitrov.

De 32-jarige Djokovic trok na ruim anderhalf uur aan het langste eind tegen de vier jaar jongere Dimitrov: 7-6 (5) en 6-4. De nummer één van de wereld gaf geen enkel breakpoint weg tegen de Bulgaar, die de 27e plek op de ranking bezet.

Het is de zesde keer dat Djokovic de finale van het Masters-toernooi in Parijs haalt. Hij won het toernooi in 2009, 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar verloor Djokovic de eindstrijd van de Rus Karen Khachanov.

Djokovic, die deze editie van het toernooi in Parijs nog geen set verloor, wacht in de finale mogelijk een krachtmeting met Rafael Nadal. De Spanjaard begint om 16.30 uur aan zijn halvefinaleduel met de Canadees Denis Shapovalov.

Overigens verliest Djokovic zijn nummer 1-positie na dit toernooi sowieso aan Nadal, die in de laatste weken van het seizoen minder punten te verdedigen heeft. Djokovic kan de eerste plek op de ranking volgende week heroveren op de ATP Finals, die van 10 tot en met 17 november worden gehouden in Londen.