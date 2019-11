Novak Djokovic heeft zaterdag voor de zesde keer in zijn loopbaan de finale van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De Serviër treft daarin Denis Shapovalov, die niet in actie hoefde te komen in de halve finales omdat Rafael Nadal zich geblesseerd terugtrok.

Het is onduidelijk wat Nadal precies mankeert. De Spaanse nummer twee van de wereld raakte geblesseerd tijdens de warming-up.

Ook is nog niet duidelijk of de blessure van Nadal gevolgen heeft voor de ATP World Tour Finals, het toernooi voor de beste acht tennissers van 2019 dat op 10 november begint in Londen.

Voor Shapovalov wordt het de eerste keer dat hij de finale speelt in Parijs. De twintigjarige Canadees staat twintigste op de wereldranglijst en pakte vorige maand in Stockholm de eerste ATP-titel uit zijn loopbaan.

Novak Djokovic was te sterk voor Grigor Dimitrov. (Foto: Pro Shots)

Djokovic gaat voor vijfde titel

De 33-jarige Nadal haalde alleen in 2007 de finale in Parijs, die hij verloor van David Nalbandian, en daar komt dus geen nieuwe finaleplaats bij. Djokovic gaat zondag voor zijn vijfde titel in de Franse hoofdstad. Vorig jaar verloor hij in de eindstrijd van de Rus Karen Khachanov.

De 32-jarige Serviër was zaterdag in de halve finales van het indoortoernooi in twee sets te sterk voor Grigor Dimitrov (7-6 (5) en 6-4). De nummer één van de wereld gaf geen enkel breakpoint weg tegen de Bulgaar, die de 27e plek op de ranking bezet.

Overigens verliest Djokovic zijn nummer 1-positie na dit toernooi sowieso aan Nadal, die in de laatste weken van het seizoen minder punten te verdedigen heeft. Djokovic kan de eerste plek op de ranking volgende week heroveren op de ATP Finals.