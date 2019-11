Elina Svitolina heeft voor het tweede jaar op rij de eindstrijd van de WTA Finals bereikt. De titelverdedigster zag zaterdag in Shenzhen Belinda Bencic in de halve finale opgeven bij een tussenstand van 5-7, 6-3 en 4-1.

Bencic had de halve finale gehaald omdat een vermoeide Kiki Bertens in hun onderlinge groepsduel moest opgeven. De Nederlandse was ingestroomd tijdens het toernooi in China als vervanger van de eerder geblesseerd afgehaakte Naomi Osaka.

De eerste helft tussen de Zwitserse nummer zeven en Oekraïense nummer acht van de wereldranglijst ging gelijk op. Bencic gaf haar eerste break voorsprong direct weer weg, maar een tweede break leverde de Zwitserse de set op.

In de tweede set liet Bencic zich meerdere malen behandelen aan een beenblessure. Ze bewoog minder soepel en Svitolina maakte daar gebruik van om zich terug in de partij te vechten. De Oekraïense brak in de openingsgame meteen door de service van Bencic heen en deed dat ook in de negende game om de set binnen te halen.

De pijp was vervolgens leeg bij Bencic, die niet fit genoeg was om nog een vuist te maken. De Zwitserse probeerde het nog wel, maar besloot bij een 4-1-achterstand dat het geen zin meer had om nog door te spelen.

Belinda Bencic ondergaat een blessurebehandeling tijdens haar partij tegen Elina Svitolina. (Foto: Pro Shots)

Tweede WTA Finals-eindstrijd voor Svitolina

Svitolina plaatste zich zo wederom voor de finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi. Vorig jaar won ze het toernooi voor de acht beste speelsters van het jaar door in Singapore Sloane Stephens in de finale te verslaan.

Dit jaar speelt Svitolina in de finale tegen de winnares van de partij tussen de Australische nummer één van de wereld Ashleigh Barty en Karolína Plísková uit Tsjechië, de nummer twee op de ranking. Die partij wordt later op zaterdag afgewerkt, zondag is de finale. Van Plískova won Svitolina in de groepsfase al in twee sets.