Novak Djokovic heeft zich vrijdag op eenvoudige wijze geplaatst voor de halve finales van het Masters-toernooi in Parijs. De nummer één van de wereld rekende bij de laatste acht af met de Griek Stéfanos Tsitsipás.

De 32-jarige Djokovic gunde de elf jaar jongere Tsitsipás slechts drie games: 6-1 en 6-2. De Serviër besliste de partij binnen een uur op zijn eerste matchpoint.

Djokovic begon uitstekend aan de partij en stond in een mum van tijd met 5-0 voor. Nadat Tsitsipás in de zesde game nog drie setpunten wegwerkte, moest hij de set een game later na een klein half uur wel afstaan.

In het tweede bedrijf kwam de mondiale nummer zeven nog met 1-0 voor, maar daarna was Djokovic heer en meester. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar stond nog slechts één game af.

Stéfanos Tsitsipás had weinig in te brengen in zijn partij tegen Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

Djokovic treft Dimitrov in halve eindstrijd

In de halve eindstrijd neemt Djokovic het op tegen Grigor Dimitrov. De Bulgaar was met 6-2 en 7-5 te sterk voor de Chileen Christian Garín. Later op vrijdag worden de andere twee kwartfinales afgewerkt. Daarin speelt Rafael Nadal tegen Jo-Wilfried Tsonga en treft Gaël Monfils de Canadees Denis Shapovalov.

Djokovic schreef het toernooi in Parijs al vier keer op zijn naam. In 2009, 2013, 2014 en 2015 was hij de sterkste in de Franse hoofdstad, waar hij vorig jaar de finale verloor van Karen Khachanov. De Rus strandde deze week al in de tweede ronde.

Na het Masters-toernooi moet Djokovic de nummer één-positie hoe dan ook afstaan aan Nadal, die tot het einde van dit seizoen veel minder punten te verdedigen heeft en het jaar mogelijk ook afsluit als aanvoerder van de wereldranglijst.

Na het toernooi in de Franse hoofdstad staan dit seizoen alleen nog de ATP Finals op het programma. Dat eindejaarstoernooi wordt van 10 tot en met 17 november in Londen gehouden. Djokovic verloor vorig jaar de eindstrijd van de ATP Finals van Alexander Zverev.