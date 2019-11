Raemon Sluiter heeft er vrede mee dat Kiki Bertens na vier jaar de samenwerking met haar coach beëindigd heeft. De oud-prof ziet zichzelf op korte termijn niet fulltime terugkeren in de tenniswereld.

"Ik denk dat ik de komende weken en maanden tijd ga steken in mijn privéleven. Dat heeft grotendeels on hold gestaan afgelopen jaren", zegt Sluiter vrijdag tegen het AD.

Hij heeft een relatie met voormalig hockey-international Fatima Moreira de Melo. Als coach van Bertens verbleef Sluiter 35 weken per jaar in het buitenland.

Onder Sluiter bereikte Bertens in 2016 de halve finales van Roland Garros en wist ze dit jaar de vierde plaats op de wereldranglijst te behalen. Daarmee is de 27-jarige Bertens de beste Nederlandse speelster van de laatste decennia.

Met die prestaties heeft ook Sluiter zich als coach "aardig op de kaart gezet", merkt hij. "Ik heb al twee mooie aanbiedingen voor een gesprek gehad om iemand te coachen. Maar als je het me nu vraagt, ga ik niet fulltime met een speler of speelster werken. Ik denk nu meer aan een cotrainerschap."

Hij wil voorlopig alle opties openhouden. "Ook iets buiten het tennis zou kunnen", zegt de 41-jarige Sluiter.

Sluiter: 'Bertens vind het prettiger met Tamaëla dan met mij'

Bertens maakte vrijdag bekend dat ze in de toekomst blijft samenwerken met coach Elise Tamaëla. Ze stelde Sluiter al twee weken eerder via FaceTime op de hoogte van haar besluit.

Na de US Open van september, waar Bertens teleurstellend sneuvelde in de derde ronde, werd de samenwerking met Sluiter al tijdelijk gestaakt. De Rotterdammer heeft er geen moeite mee dat Bertens nu definitief afscheid van hem neemt. "Ze vond het prettiger en rustiger met Elise dan met mij. Dat is helemaal oké."

Sluiter ziet het besluit van Bertens zelfs als bewijs dat zijn aanpak heeft gewerkt. "Zelf beslissingen maken vond Kiki altijd erg lastig. Ik heb haar vanaf het begin juist gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor haar carrière."

"Dan zou het hypocriet zijn als ik nu zeg: je mag elke beslissing nemen, behalve als het over mijn baan gaat."

Bertens gaf donderdag wegens fysiek ongemak op in haar partij op de WTA Finals in China tegen Belinda Bencic. Tot januari heeft de geboren Wateringse vakantie.