Karolína Plísková heeft zich vrijdag als laatste speelster geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. De Tsjechische eindigde door een overwinning op Simona Halep als tweede in de paarse groep achter Elina Svitolina, die eerder op vrijdag ook haar derde groepswedstrijd won.

Plísková rekende in het Chinese Shenzhen in drie sets af met Halep: 6-0, 2-6 en 6-4. Ook de laatste twee edities van het eindejaarstoernooi bij de vrouwen bereikte Plísková de halve finales.

Eerder op vrijdag had Svitolina zich al verzekerd van de groepswinst. De Oekraïense won tegen invaller Sofia Kenin ook haar laatste poulewedstrijd: 7-5 en 7-6 (10). De titelhouder was eerder al te sterk voor Plísková (7-6 (12), 6-4) en Halep (7-5, 6-3).

In de rode groep hadden Ashleigh Barty en Belinda Bencic zich donderdag al geplaatst voor de halve finales. Voor een plek in de finale speelt Barty tegen Plísková en Bencic tegen Svitolina. Die wedstrijden worden zaterdag afgewerkt.

Kiki Bertens kwam in de rode groep net als Kenin in de andere poule als reserve in actie. Bij winst op Bencic had de Nederlandse donderdag de halve finales gehaald, maar ze gaf op wegens vermoeidheid en waarschijnlijk een virusinfectie.

Schuurs mogelijk naar halve finales dubbelspel

De uitschakeling van Bertens betekent niet dat er geen Nederlandse inbreng meer is in Shenzhen, want in het dubbelspel maakt Demi Schuurs nog kans om de halve finales te halen.

Met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld neemt ze het vrijdag op tegen de Taiwanese zussen Latisha en Hao-Ching Chan en bij een overwinning staat het koppel in de halve eindstrijd.

Aan de WTA Finals doen de beste acht speelsters van het jaar mee. Vorig jaar was Svitolina in de finale van het enkelspel te sterk voor Sloane Stephens. In het dubbelspel ging de titel naar Timea Babos en Kristina Mladenovic.