Tennisster Kiki Bertens heeft definitief afscheid genomen van haar coach Raemon Sluiter, zo heeft ze vrijdag via Instagram laten weten. De samenwerking tussen de twee stond de laatste maanden al op een lager pitje.

"Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastische jaren. Ik ben gegroeid als speelster en als persoon, en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken", schrijft Bertens vrijdag op Instagram.

"Ik zal volgend jaar geen extra persoon toevoegen aan het team en ga dus verder met het huidige team. Ik voelde me de laatste periode ondanks alles sterk en denk dat het op dit moment in mijn carrière de beste keus is om het maximale eruit te halen. Ik heb er vertrouwen in dat, als ik mezelf iedere dag probeer te verbeteren, er nog veel moois gaat komen."

De 27-jarige Bertens en Sluiter (41) werkten sinds 2015 samen. Onder de leiding van de Rotterdamse oud-tennisser bereikte Bertens onder meer de halve finales op Roland Garros (2016) en klom ze dit jaar op naar de vierde plaats van de wereldranglijst.

Begin september besloten Bertens en Sluiter om hun samenwerking in ieder geval tijdelijk te beëindigen. In de afgelopen maanden werd Bertens begeleid door oud-tennisster Elise Tamaëla, met wie ze nu verdergaat. Haar team bestaat verder uit vriend en fysiotherapeut Remko de Rijke.

Raemon Sluiter en Kiki Bertens in 2016. (Foto: Pro Shots)

Sluiter is Bertens dankbaar voor afgelopen jaren

Sluiter kijkt met een positief gevoel terug op zijn samenwerking met Bertens. "Ik wil Kiki bedanken voor al het vertrouwen en het dag in, dag uit keihard werken om beter en sterker te worden de afgelopen vier jaar. Ik wens haar, Remko en Elisa al het beste voor de toekomst", laat hij weten op Twitter.

Deze week kwam Bertens dankzij een afmelding van Naomi Osaka in actie bij de WTA Finals in China, het prestigieuze toernooi voor de beste acht speelsters van het jaar. Ze gaf donderdag op tegen Belinda Bencic vanwege vermoeidheid en een vermoedelijke virusinfectie, wat betekent dat haar seizoen erop zit.

Bertens speelde in 2019 liefst 28 toernooien, het meest van alle toptienspeelsters. In Madrid en in Sint-Petersburg pakte ze de titel, maar op de Grand Slams is de derde ronde (Wimbledon en US Open) haar beste resultaat dit jaar.

De Wateringse heeft nu vakantie en keert in januari terug op de baan om onder coach Tamaëla haar eerste partijen van het nieuwe seizoen te spelen.