Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Parijs. De Servische nummer één van de wereld won in de derde ronde in twee sets van de Brit Kyle Edmund.

Djokovic ondervond alleen in de eerste set moeite met Edmund. Hij slaagde er in de eerste set niet in om zijn tegenstander te breken, maar trok in de tiebreak wel ternauwernood aan het langste eind (9-7).

'Djoko' had in de tweede set geen kind aan de mondiale nummer 75. Hij moest daarin alleen de openingsgame afstaan, maar stoomde daarna dankzij drie breaks op overtuigende wijze door naar 6-1.

Djokovic neemt het voor een plek in de halve finales op tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás, die eveneens in twee sets te sterk was voor de Australiër Alex de Minaur: 6-3 en 6-4.

Ook Dimitrov en Garín naar kwartfinales

Naast Djokovic en Tsitsipás bereikten ook de Bulgaar Grigor Dimitrov (6-3 en 6-2 tegen de Oostenrijker Dominic Thiem) en de Chileen Christian Garín (6-7 (4), 6-4 en 7-6 (6) tegen de Fransman Jérémy Chardy) de kwartfinales.

Karen Khachanov is de titelverdediger. De Rus verraste vorig jaar in de finale Djokovic (7-5 en 6-4), maar werd dit jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Jan-Lennard Struff: 6-7 (4), 6-3, 5-7.

Het Masters-toernooi van Parijs geldt voor de toppers als een van de laatste voorbereidingen op de prestigieuze en lucratieve ATP Finals over twee weken in Londen, waaraan de acht beste tennissers van dit jaar mee mogen doen.