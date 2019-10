Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Parijs. De Serviër en de Spanjaard wonnen in de derde ronde in twee sets van respectievelijk de Brit Kyle Edmund (7-6 (7) en 6-1) en de Zwitser Stan Wawrinka (6-4 en 6-4).

Djokovic ondervond alleen in de eerste set moeite met Edmund. Hij trok daarin pas in de tiebreak aan het langste eind, maar was vervolgens in de tweede set wel gewoon heer en meester.

Djokovic neemt het voor een plek in de halve finales op tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás, die eveneens in twee sets te sterk was voor de Australiër Alex de Minaur: 6-3 en 6-4.

Nadal had voldoende aan twee breaks tegen Wawrinka. Hij sloeg zich in de eerste set bij 1-1 en in de tweede set bij 4-4 door de service heen van zijn tegenstander, die na lang blessureleed weer aansluiting heeft gevonden bij de wereldtop.

'Rafa' treft voor een plek in de halve eindstrijd de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, die in drie sets afrekende met de Duitser Jan-Lennard Struff: 2-6, 6-4 en 7-6 (6).

Ook Dimitrov en Garín naar kwartfinales

In tegenstelling tot Djokovic en Nadal lieten Dominic Thiem en Alexander Zverev zich wel verrassen in de derde ronde. De Oostenrijker en de Zwitser verloren van respectievelijk de Bulgaar Grigor Dimitrov (3-6 en 2-6) en de Canadees Denis Shapovalov (2-6, 7-5 en 2-6).

Dimitrov en Shapovalov stuiten in de kwartfinales op respectievelijk de Chileen Cristian Garín (7-6 (4), 4-6 en 7-6 (6) tegen de Fransman Jérémy Chardy) en de winnaar van de partij tussen de Fransman Gaël Monfils en de Moldaviër Radu Albot.

Karen Khachanov is de titelverdediger. De Rus verraste vorig jaar in de finale Djokovic (7-5 en 6-4), maar werd dit jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld door Struff: 6-7 (4), 6-3, 5-7.

Het Masters-toernooi van Parijs geldt voor de toppers als een van de laatste voorbereidingen op de prestigieuze en lucratieve ATP Finals over twee weken in Londen, waaraan de acht beste tennissers van dit jaar mee mogen doen.