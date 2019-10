Ashleigh Barty heeft donderdag de halve finales van het WTA Finals bereikt. De nummer één van de wereld rekende bij het prestigieuze toernooi in het Chinese Shenzhen zonder setverlies af met Petra Kvitová.

Het werd een partij van anderhalf uur 6-4 en 6-2 voor Barty, die eerder in de rode groep won van Belinda Bencic en verloor van Kiki Bertens.

Bertens valt op het hardcourt in Shenzhen in voor de geblesseerde Naomi Osaka en staat later op donderdag tegenover Bencic. Bij winst is ze net als Barty door naar de halve eindstrijd.

In de paarse groep is titelverdedigster Elina Svitolina al zeker van een plek bij de laatste vier. Karolina Plísková en Simona Halep strijden vrijdag in die poule om het andere halvefinaleticket.

De beste acht tennissters van 2019 doen mee aan de WTA Finals. Bertens deed vorige week nog mee aan de WTA Elite Trophy, waar ze in de finale verloor van Aryna Sabalenka.