Novak Djokovic heeft woensdag zonder setverlies de derde ronde van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De nummer één van de wereld rekende in zijn eerste partij in de Franse hoofdstad af met Corentin Moutet.

Het werd 7-6 (2) en 6-4 in het voordeel van Djokovic, die in de eerste ronde een bye genoot. De 32-jarige Serviër speelde niet op de top van zijn kunnen en incasseerde in de twee uur durende partij twee breaks, maar bleek toch een maatje te groot voor de twintigjarige Moutet.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de Brit Kyle Edmund of de Argentijn Diego Schwartzman. De Serviër kan het Masters-toernooi voor de vijfde keer winnen, nadat hij in 2009, 2013, 2014 en 2015 zegevierde. Djokovic reikte ook vorig jaar tot de finale in Parijs, maar daarin bleek de Rus Karen Khachanov te sterk.

Na het Masters-toernooi moet Djokovic de nummer één-positie hoe dan ook afstaan aan Rafael Nadal, die tot het einde van dit seizoen veel minder punten te verdedigen heeft en het jaar mogelijk ook afsluit als aanvoerder van de wereldranglijst.

De Spanjaard speelt woensdagavond zijn tweederondepartij tegen Adrian Mannarino. De mondiale nummer drie Roger Federer besloot het Masters-toernooi in Parijs over te slaan.

Na het toernooi in de Franse hoofdstad staan dit seizoen alleen nog de ATP Finals op het programma. Dat eindejaarstoernooi wordt van 10 tot en met 17 november in Londen gehouden. Djokovic verloor vorig jaar de eindstrijd van de Finals van de Duitser Alexander Zverev.