Titelverdedigster Elina Svitolina heeft woensdag ook haar tweede partij in de paarse groep van de WTA Finals gewonnen en is daarmee al zeker van een plek in de halve finales. Bij de andere partij in de poule moest Bianca Andreescu opgeven met een blessure.

Svitolina won op het hardcourt in het Chinese Shenzhen met 7-5 en 6-3 van Simona Halep. In haar eerste partij had Svitolina al zonder setverlies van Karolína Plísková gewonnen.

Plísková kreeg iets later op de dag haar eerste overwinning van het toernooi cadeau van US Open-winnares Andreescu, die eveneens nog zonder zege was. Plísková won de eerste set met 6-3, waarna Andreescu geblesseerd opgaf met een knieblessure.

Het uitvallen van de negentienjarige Canadese betekent dat Sofia Kenin, de Amerikaanse nummer veertien van de wereld, als reserve invalt en in het laatste groepsduel tegenover Svitolina staat. In de andere partij strijden Halep en Plísková om het laatste ticket voor de halve finales.

Simona Halep verloor van Elina Svitolina, maar maakt nog kans op de halve finales. (Foto: Pro Shots)

Bertens maakt ook nog kans op halve finales

In de rode groep is Kiki Bertens een van de vier speelsters. Ze mocht dinsdag net als Kenin alsnog meedoen nadat Naomi Osaka geblesseerd afhaakte en stuntte direct door nummer één van de wereld Ashleigh Barty te verslaan.

Bertens moet donderdag ook van Belinda Bencic winnen om de halve finales te bereiken. De nummers één en twee van de poules plaatsen zich voor de laatste vier.

Als titelverdedigster Svitolina de Finals weer wint, is het pas haar eerste toernooizege van 2019. De nummer acht van de wereld reikte tot de halve finales op Wimbledon en de US Open en stond dit jaar nog niet in een finale.

Bianca Andreescu liet zich behandelen aan haar knie en kon uiteindelijk niet verder. (Foto: Pro Shots)

Schuurs verliest in dubbelspel

In het dubbelspel slaagde Demi Schuurs er niet in haar tweede wedstrijd met Anna-Lena Groenefeld te winnen. De Nederlandse en de Duitse gingen in twee sets ten onder tegen Tímea Babos en Kristina Mladenovic: 7-5 en 6-2.

Schuurs en Groenefeld, die maandag in hun eerste groepswedstrijd te sterk waren voor Elise Mertens en Aryna Sabalenka, gingen vooral een stuk minder goed met hun breakpoints om. Ze kregen er liefst negen, maar benutten er maar twee.

In de laatste groepswedstrijd treffen Schuurs en Groenefeld de zusjes Hao-ching Chan en Latisha Chan uit Taiwan, die nog zonder overwinning zijn. De Nederlandse en de Duitse staan momenteel op de tweede plek in de poule.

De nummer één en de nummer twee plaatsen zich voor de halve finales. Schuurs en Groenefeld moeten die wedstrijd winnen om de laatste vier te bereiken.