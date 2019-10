Kiki Bertens heeft dinsdag voor een stunt gezorgd door Ashleigh Barty op de WTA Finals te verslaan. De Nederlandse, die eerder op de dag pas hoorde dat ze in actie mocht komen, won in het Chinese Shenzhen in drie sets van de nummer één van de wereld.

De 27-jarige Bertens trok na ruim twee uur aan het langste eind tegen de vier jaar jongere Barty: 3-6, 6-3 en 6-4. De Westlandse, die liefst zeven breaks plaatste, groeide in de wedstrijd en liep in de derde set verrassend eenvoudig weg bij de Australische.

Bertens hoorde pas enkele uren voor haar partij dat ze überhaupt in actie mocht komen tegen Barty. De nummer tien van de wereld, die zich niet op eigen kracht voor de Finals plaatste en als reservespeelster aanwezig was in Shenzhen, profiteerde van de afmelding van Naomi Osaka. De Japanse kampt met een schouderblessure.

Osaka had zondag nog een zwaarbevochten overwinning geboekt op Petra Kvitová, terwijl Barty in de eerste speelronde van de rode groep in drie sets afrekende met Belinda Bencic. De Zwitserse rekende dinsdag in haar tweede partij in drie sets af met Kvitová: 6-3, 1-6 en 6-4.

De nummer één en nummer twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales. De stand in de groep wordt bepaald door de meeste overwinningen en daarna wordt gekeken naar het aantal gespeelde duels. Bertens moet daardoor donderdag ook van Bencic winnen om de laatste vier te kunnen bereiken.

Aan de WTA Finals doen de beste acht tennissters van 2019 mee. De andere groep wordt gevormd door titelverdedigster Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Simona Halep en Karolína Plísková. Bertens debuteerde vorig jaar op het eindejaarstoernooi en reikte toen tot de halve finales. Ze gaf vorige week nog acte de présence op de WTA Elite Trophy, waar ze de finale verloor van Aryna Sabalenka.

Stand rode groep 1. Ashleigh Barty (Aus): 2-2 (3-3)

2. Belinda Bencic (Zwi): 2-2 (3-3)

3. Kiki Bertens (Ned): 1-2 (2-1)

4. Petra Kvitová (Tsj): 2-0 (2-4)

Bertens toont veerkracht na moeizaam begin

Bertens verloor de drie voorgaande ontmoetingen met Barty dit jaar en had het ook in Shenzhen moeilijk met de Roland Garros-winnares, die zelf ook niet op de top van haar kunnen speelde. Vijf van de eerste zes games eindigden in een break, al sloeg Barty wel één keer vaker toe. Ze liep uit naar een 5-2-voorsprong en besliste de eerste set met een lovegame.

In de tweede set veranderde er weinig aan het spelbeeld. Barty en Bertens bleven wisselvallig op hun eigen service, terwijl de Nederlandse een stuk meer onnodige fouten maakte. Toch was het Bertens die op 4-3 toesloeg op de service van Barty en daardoor een derde set afdwong.

Barty was duidelijk aangeslagen, terwijl de opgeleefde Bertens volledig in de wedstrijd groeide. De Nederlandse won de eerste twee servicegames van haar kwakkelende opponente en stond zelf aanvankelijk geen breakpoint toe, waardoor ze op een comfortabele 4-0-voorsprong kwam.

Het werd toch nog even spannend toen Bertens op 4-1 alsnog haar servicegame verloor en even later op 5-4 begon met een dubbele fout. De Westlandse hield echter haar hoofd koel en pakte vier punten op rij, waardoor ze haar verrassende deelname aan de Finals begon met een sensationele zege.

Kiki Bertens doet als invaller mee aan de WTA Finals. (Foto: Pro Shots)