WTA Finals ·

Barty 🇦🇺 1-1 (2-1) Kvitova 🇨🇿 1-0 (1-2) Bencic 🇨🇭 1-0 (1-2) Bertens 🇳🇱 0-0 (0-0)

Omdat Osaka al een wedstrijd heeft gespeeld - de Japanse won van Kvitova in drie sets - komt Bertens slechts twee poulewedstrijden in actie in Shenzhen. Wanneer Bertens op een gelijk puntenaantal komt met een andere tennisster gaat de speelster met het meest aantal gespeelde wedstrijd door. De stand in de rode groep is nu als volgt: