Kiki Bertens mag toch nog meedoen aan de WTA Finals. De Nederlandse vervangt Naomi Osaka, die het eindejaarstoernooi in het Chinese Shenzhen door een schouderblessure niet kan afmaken.

De 27-jarige Bertens komt dinsdag direct in actie op het indoortoernooi. De huidige nummer tien van de wereld neemt het om 11.30 uur op tegen de Australische Ashleigh Barty, de mondiale nummer één. Bertens was als reservespeelster al aanwezig in Shenzhen.

De WTA Finals zijn zondag begonnen en dat betekent dat iedereen al een groepsduel achter de rug heeft. Osaka won in haar eerste wedstrijd in drie sets van de Tsjechische Petra Kvitová, maar Bertens neemt dat resultaat van de Japanse niet over.

De rode groep bestaat nu uit Bertens, Barty, Kvitová en de Zwitserse Belinda Bencic. De paarse groep wordt gevormd door titelverdedigster Elina Svitolina, Simona Halep, Bianca Andreescu en Karolína Plísková.

De nummer één en nummer twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales. De stand in de groep wordt bepaald door de meeste overwinningen en pas daarna wordt gekeken naar het aantal gespeelde duels. Mocht Bertens op evenveel punten eindigen als haar concurrenten, dan is zij dus in het nadeel.

Dat betekent dat Bertens haar twee groepsduels met Barty én Bencic (donderdag haar tegenstander) moet winnen om de laatste vier te kunnen bereiken. Barty won haar eerste partij in drie sets van Bencic, die het dinsdag om 13.00 uur opneemt tegen Kvitová.

Stand in rode groep en gewonnen sets 1. Ashleigh Barty: 1-1 (2-1)

2. Petra Kvitová: 1-0 (1-2)

3. Belinda Bencic: 1-0 (1-2)

4. Kiki Bertens: 0-0 (0-0)

Bertens deed ook al mee aan WTA Elite Trophy

Alleen de beste acht tennissters van 2019 kregen een ticket voor de WTA Finals. Bertens viel als nummer tien van de jaarranking net buiten de boot en was daardoor veroordeeld tot het spelen van de WTA Elite Trophy, het kleinere eindejaarstoernooi voor de subtop van de ranking.

De Westlandse bereikte vorige week in het Chinese Zhuhai de finale na overwinningen op Donna Vekic, Dayana Yastremska en Zheng Saisai, maar ze greep naast haar derde titel van 2019 door een nederlaag tegen Aryna Sabalenka.

Bertens liet na de verloren finale weten dat de "tank leeg" is en dat ze er vrede mee zou hebben als ze niet meer in actie zou komen op de WTA Finals, maar ze mag nu dus alsnog meedoen aan het lucratieve eindejaarstoernooi.

Vorig jaar maakte Bertens haar debuut op de Finals. Ook in 2018 wist de kopvrouw van het Nederlandse tennis zich niet op eigen kracht te plaatsen en mocht ze meedoen door een afmelding, destijds van Halep. Bertens reikte verrassend tot de halve finales in Singapore en verloor daarin van Svitolina, de latere winnares.

Kiki Bertens kwam vorige week nog in actie op de WTA Elite Trophy. (Foto: Getty Images)

Osaka verkeerde in uitstekende vorm

Voor Osaka is haar schouderblessure vanzelfsprekend een flinke domper. De huidige nummer drie van de wereld, die dit jaar de Australian Open op haar naam schreef, was sinds haar uitschakeling op de US Open begin september ongeslagen.

De 22-jarige Osaka won in september haar tweede titel van het jaar door het Premier-toernooi in haar geboortestad Osaka te winnen. Twee weken later schreef ze ook het prestigieuze Premier Mandatory-toernooi in Peking op haar naam.

"Ik ben erg teleurgesteld dat ik me terug moet trekken", zegt Osaka in een verklaring. "Dit is het grootste toernooi van het jaar en dit is niet hoe ik mijn seizoen wilde eindigden. Ik hoop snel weer fit te worden en volgend jaar terug te komen in Shenzhen."

Vorig jaar deed Osaka ook mee aan de WTA Finals én maakte ze het toernooi niet af. De tweevoudig Grand Slam-winnares moest in haar laatste groepsduel met Bertens opgeven, waardoor de Nederlandse de halve finales bereikte.

Naomi Osaka moest net als in 2018 opgeven op de WTA Finals. (Foto: Pro Shots)