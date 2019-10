Titelverdedigster Elina Svitolina en Simona Halep zijn maandag goed aan de WTA Finals begonnen in het Chinese Shenzhen. Dat geldt in het dubbelspel ook voor Demi Schuurs.

De 25-jarige Svitolina won met 7-6 (12) en 6-4 van Karolína Plísková, de nummer twee van de wereld. De twee jaar oudere Plísková had de nederlaag vooral aan zichzelf te wijten, want ze sloeg liefst 42 onnodige fouten. Mede dankzij de lange eerste set duurde de partij bijna twee uur.

Svitolina heeft dit jaar een hoop punten te verdedigen op de Finals, want ze schreef het prestigieuze eindejaarstoernooi vorig jaar op haar naam. Ze rekende in de halve finale af met Kiki Bertens en won vervolgens de eindstrijd van Sloane Stephens.

Als Svitolina de Finals weer wint, is het pas haar eerste toernooizege van 2019. De huidige nummer acht van de wereld, die op Wimbledon en de US Open de halve finales bereikte, wacht zelfs nog op haar eerste finaleplek van het jaar.

Plísková en Svitolina zitten samen met Halep en Bianca Andreescu in de paarse groep. Halep versloeg de negentienjarige US Open-winnares met 3-6, 7-6 (6) en 6-3. De nummers één en twee in de poule gaan naar de halve finales.

Schuurs begint met winst in dubbelspel

De WTA Finals zijn zondag begonnen en duren tot en met komende zondag. De andere groep bestaat uit Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Petra Kvitová en Belinda Bencic. Bertens plaatste zich niet voor de Finals, al is ze wel als reservespeelster aanwezig.

Dankzij Schuurs is er in Shenzhen wel Nederlandse inbreng. Ze begon met haar Duitse dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld van het koppel Elise Mertens/Aryna Sabalenka: 7-5, 1-6, 10-7.

Schuurs en Grönefeld staan in de volgende wedstrijd in de rode groep tegenover Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, die de poule eveneens met een zege begonnen.