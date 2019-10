Kiki Bertens is volledig moegestreden na haar verloren finale op de WTA Elite Trophy. De Nederlandse, die zondag in twee sets onderuitging tegen Aryna Sabalenka, merkt dat ze door haar drukke speelschema van de laatste maanden toe is aan vakantie.

"Ik heb alles gegeven wat in me zat, maar de tank is leeg. Ik ben erg moe. Het zijn lange en zware weken geweest en Sabalenka was de betere vandaag", zei Bertens na de verloren finale in Zhuhai (6-4 en 6-2) tegen De Telegraaf.

De 27-jarige Westlandse speelde op 9 september in Zhengzhou haar eerste toernooi na de US Open en kwam daarna wekelijks in actie. Voor de Elite Trophy van deze week speelde ze achtereenvolgens in Osaka, Wuhan, Peking, Linz en Moskou.

Bertens speelde op de Elite Trophy normaal gesproken haar laatste toernooi van het jaar, maar de kans is aanwezig dat ze nog acte de présence moet geven op de WTA Finals. De huidige nummer tien van de wereld reist als reservespeelster naar Shenzhen, waar het prestigieuze eindejaarstoernooi zondag is begonnen.

Kiki Bertens en Aryna Sabalenka met hun prijzen. (Foto: Getty Images)

'Ik pak zoveel mogelijk rust komende dagen'

Hoewel deelname in Shenzhen een mooie afsluiter van het seizoen zou zijn, ligt Bertens er niet wakker van als ze aan de kant blijft. "Of ik nu wel of niet nog in actie kom, het is allemaal goed. Ik pak zoveel mogelijk rust in de komende dagen, maar moet mezelf een beetje scherp houden voor het geval ik toch moet spelen."

Bertens verzuimde op de Elite Trophy - het eindejaarstoernooi voor de subtop van de WTA-ranking - haar derde titel van 2019 te veroveren, nadat ze eerder dit jaar de toernooien van Sint-Petersburg en Madrid op haar naam schreef.

Hoewel ze dit jaar twee andere finales verloor (Rosmalen en Palermo), op de Grand Slam-toernooien de hoge verwachtingen niet waarmaakte en onlangs besloot om (voorlopig) te breken met coach Raemon Sluiter, is Bertens tevreden over 2019.

"Ik denk dat het een erg geslaagd jaar is geweest", zei de Nederlandse, die in mei naar een historische vierde plek op de ranglijst steeg en die positie tot juli vasthield. "Ik sta nog steeds in de top tien van de wereld en dat was zeker een doel aan het begin van het jaar. Dus daar ben ik trots op."