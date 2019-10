Ashleigh Barty is zondag goed aan de WTA Finals in het Chinese Shenzhen begonnen. De nummer één van de wereld rekende in drie sets af met Belinda Bencic. Naomi Osaka was op het prestigieuze eindejaarstoernooi in drie sets te sterk voor Petra Kvitová.

De 23-jarige Barty verloor verrassend de eerste set tegen de één jaar jongere Bencic, maar de Australische stelde daarna alsnog orde op zaken: 5-7, 6-1 en 6-2. Barty sloeg in de twee uur durende partij vooral een stuk meer winners dan de Zwitserse nummer zeven van de wereld (30 om 17).

Door haar zwaarbevochten overwinning is Barty er zeker van dat ze het jaar op de eerste plek van de wereldranglijst eindigt. Haar concurrenten kunnen op de Finals niet genoeg punten pakken om Barty in 2019 nog op de ranglijst te passeren.

De aanvoerder van de wereldranglijst, die dit jaar Roland Garros op haar naam schreef, maakt dit jaar haar debuut op de Finals. Vorig jaar won Barty de WTA Elite Trophy, het kleinere eindejaarstoernooi voor de subtop van de ranking.

Osaka in drie sets langs Kvitová

Eerder op de dag begon Osaka de Finals met een zege op Kvitová. Het werd na een marathonpartij van twee uur en veertig minuten 7-6 (1), 4-6 en 6-4. Kvitová (WTA-6) sloeg te veel onnodige fouten (33) en wist slechts vijf van haar veertien breakpoints te benutten.

De 22-jarige Osaka en de zeven jaar oudere Kvitová zitten net als Barty en Bencic in de rode groep. De paarse groep wordt gevormd door Karolína Plísková, Bianca Andreescu, Simona Halep en titelverdedigster Elina Svitolina, die maandag in actie komen.

Kiki Bertens wist zich net niet voor de lucratieve WTA Finals te plaatsen, maar zal wel als reservespeelster naar Shenzhen afreizen. De 27-jarige Westlandse verloor zondag de finale van de WTA Elite Trophy van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.