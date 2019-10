Kiki Bertens is er zondag niet in geslaagd de WTA Elite Trophy aan haar erelijst toe te voegen. De Nederlandse verloor in de finale van het eindejaarstoernooi in Zhuhai van de als vierde geplaatste Aryna Sabalenka.

De finale van het indoortoernooi in China duurde een uur en zestien minuten: 6-4 en 6-2. De 27-jarige Bertens slaagde er de hele partij niet in een breakpoint af te dwingen en verloor zelf wel drie keer haar servicegame tegen de Wit-Russische Sabalenka, de nummer veertien van de wereld.

Voor Bertens is het al de derde keer dit jaar dat ze de finale van een WTA-toernooi verliest. Eerder in 2019 greep ze net naast titels in Rosmalen en Palermo. De huidige nummer tien van de wereld won dit jaar wel de toernooien in Sint-Petersburg en Madrid en staat daardoor op negen WTA-titels in haar loopbaan.

Bertens wist zich onlangs in Moskou niet voor de prestigieuze WTA Finals te plaatsen en was daardoor veroordeeld tot de Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de subtop van de ranking. De nummer één van de plaatsingslijst was in haar groepsduels in twee sets te sterk voor Donna Vekic en Dayana Yastremska en rekende in de halve finale na een driesetter af met Zheng Saisai.

De Elite Trophy was normaal gesproken het laatste toernooi van Bertens dit jaar. De Westlandse reist nog wel af naar Shenzhen voor de WTA Finals, omdat ze daar reservespeelster is. Het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters van 2019 gaat zondag van start. Bertens reikte daar vorig jaar tot de halve finales.

Kiki Bertens verloor voor de derde keer dit jaar een WTA-finale. (Foto: Pro Shots)

Sabalenka slaat op juiste moment toe

De pas 21-jarige Sabalenka, die in Zhuhai haar derde titel van het jaar veroverde, had het in de eerste set nog wel lastig met de zes jaar oudere Bertens. Het ging lang gelijk op, maar de Wit-Russische sloeg op het juiste moment toe. Ze kreeg op 5-4 drie break- en setpoints en Bertens wist er maar één weg te slaan.

In het tweede bedrijf was de kopvrouw van het Nederlandse tennis - in tegenstelling tot zaterdag in haar partij tegen Saisai - niet meer bij machte om zich terug te knokken. Hoewel het eerste servicepercentage van Sabalenka laag lag, kwam ze op haar eigen opslag geen moment serieus in de problemen.

Bertens daarentegen verloor haar eerste servicegame van de tweede set en moest daardoor direct in de achtervolging. Ze kwam in de derde en vijfde game weliswaar twee keer dicht bij een breakpoint, maar Sabalenka bleef overeind.

Bij een stand van 5-2 in het voordeel van Sabalenka wist Bertens op haar eigen service nog wel twee matchpoints weg te slaan, maar dat bleek uitstel van executie. De Wit-Russische, die in de partij zes winners meer sloeg dan de Nederlandse, won de game alsnog en maakte zo een einde aan alle titelaspiraties van Bertens.