Roger Federer heeft zich zaterdag voor eigen publiek geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Bazel. De Zwitser rekende bij de laatste vier af met de Griek Stefanos Tsitsipás.

De 38-jarige Federer klopte de zeventien jaar jongere Tsitsipás met 6-4 en 6-4 De twintigvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij op het Zwitserse hardcourt na één uur en twintig minuten op zijn eerste matchpoint.

Federer had in de eerste set voldoende aan een break in de vijfde game. In het tweede bedrijf nam de routinier meteen een break voorsprong en gaf die in het vervolg niet meer uit handen.

Het is al de vijftiende keer in zijn carrière dat Federer de finale in Bazel bereikt. De nummer drie van de wereld won het toernooi in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 en vorig jaar. In 2000, 2001, 2009, 2012 en 2013 verloor hij de finale.

Zondag kan Federer dus zijn tiende titel in Bazel veroveren. Daarvoor moet hij in de finale afrekenen met de Australiër Alex de Minaur, die in de andere halve finale met 7-6 (2), 6-7 (4) en 7-6 (3) te sterk was voor de 2,11 meter lange Amerikaan Reilly Opelka.

Federer, die in de kwartfinales profiteerde van een walk-over van zijn landgenoot Stan Wawrinka, boekte tot nu toe drie toernooizeges dit jaar. Hij won het Masters-toernooi in Miami en was ook in Halle en Dubai succesvol.