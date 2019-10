Kiki Bertens heeft zich zaterdag naar een finaleplek op de WTA Elite Trophy geknokt. De Nederlandse nummer tien van de wereld moest in de halve finales van het toernooi in Zhuhai diep gaan tegen Zheng Saisai.

Het werd 2-6, 6-3 en 6-4 tegen de Chinese nummer veertig van de WTA-ranking. Bertens oogde wat vermoeid en begon slecht, maar vocht zich terug in de 2,5 uur durende partij.

De Wateringse was het indoortoernooi in de poulefase begonnen met overwinningen op de Kroatische Donna Vekic en de Oekraïense Dayana Yastremska, waarmee ze de laatste vier bereikte.

In de finale van de WTA Elite Trophy, een toernooi voor de subtop van de wereldranglijst, staat Bertens zondag tegenover de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die Karolína Muchová uit Tsjechië klopte met 7-5 en 7-6 (4).

De WTA Elite Trophy werd vorig jaar gewonnen door Ashleigh Barty, die volgende week meedoet aan de WTA Finals en haar titel in Zhuhai dus niet kan verdedigen.

Bertens is reserve voor WTA Finals

Bertens plaatste zich niet voor de lucratieve WTA Finals, waaraan de beste acht speelsters van het jaar meedoen. Ze reist volgende week wel als reservespeelster af naar Shenzhen.

Tegen Zheng liet Bertens in ieder geval zien dat ze tegen het einde van een lang tennisjaar nog over veerkracht beschikt, want haar start was erg stroef. Na de gewonnen openingsgame verloor ze liefst vijf games op rij en dat leidde tot setverlies.

In de tweede set ging het eveneens moeizaam, maar Bertens - die tijdens de partij twee keer moest wachten op een blessurebehandeling bij Zheng - was wel vaker de betere op de belangrijke momenten. Ze pakte de set met 6-3.

Een meeslepend gevecht volgde in de derde set, waarin Bertens het ondanks een 4-1-voorsprong toch weer moeilijk kreeg. Bij een 4-4-stand bleek ze toch over de langste adem te beschikken.