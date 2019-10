Ashleigh Barty neemt het in de groepsfase van de WTA Finals op tegen onder anderen Naomi Osaka. In de andere poule werd Simona Halep vrijdag bij de loting in het Chinese Shenzhen gekoppeld aan onder anderen Bianca Andreescu.

Barty nam begin september de eerste plek op de wereldranglijst weer over van Osaka. De Australische, die dit jaar Roland Garros op haar naam schreef, en de Japanse winnares van de Australian Open treffen verder in de rode groep de Tsjechische Petra Kvitová en de Zwitserse Belinda Bencic.

"Ik heb onlangs nog tegen Naomi en Petra gespeeld", zei Barty in een reactie op de loting. "Ik kijk uit naar mijn partij tegen Belinda. Ik geloof niet dat ik ooit eerder tegen haar heb gespeeld."

In de paarse groep spelen met Halep en Andreescu de winnaressen van respectievelijk Wimbledon en de US Open tegen elkaar. De poule wordt verder gevormd door titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne en de Tsjechische Karolína Plísková.

"Ik heb nog niet eerder tegen Simona gespeeld, maar ze is een voorbeeld voor me geweest. Het wordt een interessante wedstrijd", blikte Andreescu vooruit.

De acht deelneemsters vermaakten zich vrijdag uitstekend in Shenzhen. (Foto: Getty Images)

Bertens maakt als reserve nog kleine kans op deelname

Kiki Bertens slaagde er net niet in om zich te plaatsen voor de WTA Finals. De Westlandse, die vorig jaar bij haar debuut de halve finales haalde, eindigde op de ranglijst van dit jaar als tiende.

Bertens maakt nog wel een kleine kans op deelname in Shenzhen. Daarvoor heeft de kopvrouw van het Nederlandse tennis twee afmeldingen nodig, al is de kans groot dat eerste reserve Serena Williams ervoor kiest om niet in actie te komen. Bovendien kampten Halep en Kvitová onlangs nog met blessures.

Momenteel is Bertens actief op de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de speelsters in de subtop van de WTA-ranking. In het Chinese Zhuhai bereikte ze de halve finales, waarin ze thuisspeelster Zheng Saisai ontmoet.

Bij de WTA Finals nemen de acht beste speelsters van het seizoen het tegen elkaar op. Het prestigieuze eindejaarstoernooi gaat zondag van start en werd vorig jaar gewonnen door Svitolina, die in de finale afrekende met de Amerikaanse Sloane Stephens.

Demi Schuurs vormt een duo met Anna-Lena Grönefeld in het dubbelspel. (Foto: Getty Images)

Schuurs komt in actie in dubbelspel

In het dubbelspel doet met Demi Schuurs sowieso een Nederlandse mee. Zij is met de Duitse Anna-Lena Grönefeld gekoppeld aan onder anderen het als eerste geplaatste Belgisch-Wit-Russische duo Elise Mertens/Aryna Sabalenka.

Daarnaast spelen Schuurs en Grönefeld in de groepsfase tegen het Hongaars-Franse koppel Timea Babos/Kristina Mladenovic en Chan Hao-ching/Latisha Chan uit Chinees Taipei.

Vorig jaar werd het dubbeltoernooi nog in een knock-outsysteem afgewerkt en werd Schuurs, die toen een duo vormde met Mertens, meteen uitgeschakeld. Babos en Mladenovic veroverden toen de titel.