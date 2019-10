Kiki Bertens speelt in de halve finales van de WTA Elite Trophy tegen de Chinese Zheng Saisai, zo heeft de loting vrijdag uitgewezen.

De 27-jarige Bertens speelde één keer eerder tegen de twee jaar jongere Zheng. In 2016 won de Nederlandse in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Miami met 6-3 en 6-2. Bertens is momenteel de nummer tien van de wereld, Zheng staat veertigste op de WTA-ranking.

De andere halve eindstrijd in Zhuhai gaat tussen de Wit-Russische Aryna Sabalenka en Karolína Muchová uit Tsjechië. De halve finales staan zaterdag op het programma en de eindstrijd wordt zondag afgewerkt.

Bertens bereikte donderdag de halve finales door als eerste te eindigden in haar groep. De Wateringse won eerder deze week van de Oekraïense Dayana Yastremska (6-4 en 6-3) en de Kroatische Donna Vekic (7-6 (5) en 6-2).

De Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de speelsters in de subtop van de WTA-ranking, werd vorig jaar gewonnen door Ashleigh Barty. De Australische doet volgende week mee aan de WTA Finals en kan haar titel dus niet verdedigen.

Bertens deed vorig jaar nog mee aan de prestigieuze WTA Finals, maar wist zich dit jaar niet te plaatsen. De kopvrouw van het Nederlandse tennis zal volgende week wel als reservespeelster naar Shenzhen afreizen in de hoop dat iemand zich afmeldt.