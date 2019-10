Kiki Bertens heeft donderdag overtuigend de halve finales van de WTA Elite Trophy bereikt. De Westlandse was in haar laatste groepsduel op het eindejaarstoernooi in Zhuhai een maatje te groot voor Dayana Yastremska.

Bertens had iets minder dan een anderhalf uur nodig om de Oekraïense te verslaan: 6-4 en 6-3. Yastremska is de nummer 24 van de wereld en staat zodoende veertien plekken lager op de ranglijst dan Bertens, die als eerste is geplaatst op de Elite Trophy.

De 27-jarige Bertens was het indoortoernooi in China begonnen met een overwinning op de Kroatische Donna Vekic, die woensdag eveneens in twee sets verloor van Yastremska. In totaal zijn er vier poules met drie speelsters. Alleen de groepswinnaressen voegen zich bij de laatste vier en daar is Bertens nu zeker van.

De halve finales staan zaterdag op het programma en de eindstrijd wordt zondag afgewerkt. De Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de speelsters in de subtop van de ranking, werd vorig jaar gewonnen door Ashleigh Barty. De Australische doet volgende week mee aan de WTA Finals en kan haar titel dus niet verdedigen.

Bertens wist zich vorige week in Moskou niet voor de prestigieuze en lucratievere Finals te plaatsen. De kopvrouw van het Nederlandse tennis zal volgende week wel als reservespeelster naar Shenzhen afreizen in de hoop dat iemand zich afmeldt.

Kiki Bertens staat in de halve finales van de WTA Elite Trophy. (Foto: Pro Shots)

Bertens en Yastremska wisselvallig in eerste set

Bertens wist Yastremska eerder dit jaar in Peking al zonder setverlies te verslaan en leek ook direct goed aan de tweede ontmoeting met de Oekraïense te beginnen. De Nederlandse plaatste direct een break en begon zelf met een love game, maar het was daarna niet overtuigend genoeg om verder afstand te nemen.

Overigens was het ook bij de negentienjarige Yastremska wisselvalligheid troef. Ze brak Bertens op 1-2 terug, maar verloor direct daarna weer haar eigen servicegame. Ook op 4-4 liet Yastremska zich verrassen op de eigen opslag, waarna Bertens de eerste set even later in haar voordeel besliste.

Net als in de eerste set begon Bertens het tweede bedrijf met een break. De pupil van coach Elise Tamaëla - Raemon Sluiter en Bertens werken al enige tijd niet meer samen - bleef dit keer eenvoudiger overeind in haar eigen servicegames en liep uit naar een grotere voorsprong.

Yastremska, die na de zevende game een medische time-out aanvroeg, was niet meer bij machte om zich terug in de wedstrijd te knokken en moest de zege uitgerekend door een dubbele fout op matchpoint aan Bertens laten.