Kiki Bertens heeft dinsdag haar eerste wedstrijd op de WTA Elite Trophy gewonnen. De Westlandse was in een chaotische partij in het Chinese Zhuhai te sterk voor de Kroatische Donna Vekic: 7-6 (5) en 6-2.

De wedstrijd nam bijna twee uur in beslag, mede doordat het spel aan het einde van de eerste set minuten stillag door een mysterieus geluid. Bovendien klaagden Bertens en Vekic herhaaldelijk over toeschouwers op de tribune die bleven doorpraten tijdens de wedstrijd. Het tweede bedrijf duurde met 34 minuten een stuk minder lang.

De 27-jarige Bertens revancheerde zich tegen Vekic voor haar uitschakeling van vorige week in de kwartfinales van het toernooi in Moskou, waar ze er niet in slaagde een ticket voor de WTA Finals te veroveren. Daardoor is ze veroordeeld tot de Elite Trophy, het kleinere eindejaarstoernooi voor de tennissters in de subtop van de ranking.

Bertens zit in een groep met Vekic (WTA-20) en de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA-24), tegen wie ze het donderdag opneemt. In totaal zijn er vier poules met ieder drie speelsters. De groepswinnaressen plaatsen zich voor de halve finales.

Vorig jaar maakte Bertens nog haar debuut op de WTA Finals, waar ze toen verrassend tot de halve finales reikte. De kopvrouw van het Nederlandse tennis zal volgende week wel naar Shenzhen afreizen als reservespeelster en mag dus nog hopen op deelname.

Kiki Bertens is goed begonnen aan de WTA Elite Trophy. (Foto: Getty Images)

Eerste set duurt bijna anderhalf uur

De partij tussen Bertens en Vekic, die elkaar dit jaar al drie keer eerder troffen, begon rommelig. De nummer tien en twintig van de wereld konden niet overtuigen op hun eigen service en vier van de eerste zeven games werden pas na deuce beslist.

Nadat de wedstrijd minutenlang stillag vanwege een hinderlijk geluid, maakte Bertens aan het einde van de tiebreak alsnog het verschil. De nummer één van de plaatsingslijst plaatste twee minibreaks achter elkaar en had aan één setpoint genoeg om de leiding in de wedstrijd te nemen.

In de tweede set legde ze het kwaliteitsverschil met Vekic beter bloot. De 23-jarige Kroatische, die zich na de eerste set liet behandelen aan haar rug, verloor haar eerste drie servicegames en wist zelf aanvankelijk geen breakpoint te forceren.

Bij een achterstand van 5-0 plaatste Vekic alsnog een break en ze won vervolgens ook weer eens een servicegame, maar dat bleek uitstel van executie. Met een love game besliste Bertens de wedstrijd overtuigend in haar voordeel.