De Britse tennissers verschijnen volgende maand met Andy Murray in de ploeg tegenover Nederland bij de Davis Cup Finals in Madrid, zo heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De voormalige nummer één van de wereld voelt zich fit genoeg.

De 32-jarige Murray is op de weg terug na lang blessureleed en pakte zondag bij het ATP-toernooi van Antwerpen zijn eerste titel in bijna duizend dagen. De drievoudig Grand Slam-winnaar kwam in 2016 voor het laatst in actie in de Davis Cup.

Zoals eerder bekend werd, treedt Nederland in Madrid aan met de verwachte namen. Robin Haase, Tallon Griekspoor, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer en Botic van de Zandschulp ontvingen een uitnodiging van captain Paul Haarhuis.

Groot-Brittannië en Nederland zitten bij het toernooi in een groep met Kazachstan. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelpartijen en een dubbelpartij.

Aan de Davis Cup Finals doen achttien landen mee: de vier halvefinalisten van vorig jaar, de twaalf winnaars van de voorronden en twee wildcards. In zes poules van drie wordt gestreden om een plek in de kwartfinales.

De Davis Cup kent dit jaar met alleen een kwalificatieronde en een finaleweek een nieuwe opzet. De partijen zijn nu ook een best of three in plaats van best of five. De ondergrond in Madrid is hardcourt.