Andy Murray had nooit verwacht dat hij het ATP-toernooi van Antwerpen op zijn naam zou schrijven. De Schot won zondag in de eindstrijd van Stan Wawrinka en veroverde zo zijn eerste titel in bijna duizend dagen.

Murray rekende in de finale van het indoortoernooi na bijna 2,5 uur af met de twee jaar oudere Wawrinka: 3-6, 6-4 en 6-4. De voormalig nummer één van de wereld speelde in België zijn eerste ATP-finale sinds maart 2017, toen hij de beste was in Dubai.

"Dit betekent heel veel voor me. Ik had nooit verwacht dat ik hier nu zou staan en daarom ben ik enorm blij. Na alles wat ik heb doorgemaakt is dit zeker een van de mooiste zeges uit mijn loopbaan", zei de 32-jarige Murray na afloop van de partij.

"De laatste jaren zijn heel moeilijk geweest", vervolgde Murray, die door zijn titel in Antwerpen 116 plekken op de wereldranglijst steeg en nu de 127e positie bezet. "Dat geldt natuurlijk ook voor Stan. We hebben veel blessures gehad. Het is geweldig om terug te zijn en om tegen hem te spelen in de finale. Het was een mooie wedstrijd."

Murray maakt in januari rentree op Grand Slam

Door een slepende heupblessure leek de loopbaan van Murray zo goed als voorbij. De drievoudig Grand Slam-winnaar onderging eind januari een operatie aan het gewricht en sloot toen uit dat hij ooit nog zou kunnen tennissen.

Op de Australian Open werd al afscheid genomen van Murray, maar hij maakte in juni alsnog zijn rentree in het dubbelspel en speelt sinds augustus ook weer in het enkelspel. Het is de bedoeling dat Murray volgend jaar weer deelneemt aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in Melbourne.

Murray speelde in Antwerpen zijn zevende toernooi sinds zijn rentree in het enkelspel. De Schot deed de laatste maanden ook mee aan de toernooien in Cincinnati, Winston-Salem, Mallorca, Zhuhai, Peking en Sjanghai, maar kwam geen enkele keer verder dan de kwartfinales.