Kiki Bertens neemt het deze week in de groepsfase van de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai op tegen de Kroatische Donna Vekic en de Oekraïense Dayana Yastremska, zo heeft de loting maandag uitgewezen.

Het deelnemersveld op de Elite Trophy bestaat uit de elf beste speelsters op de jaarranking mee die zich niet voor de WTA Finals - het belangrijkste eindejaarstoernooi - wisten te plaatsen. De twaalfde speelster krijgt een wildcard en dat is dit jaar de Chinese Zheng Saisai.

Bertens is veroordeeld tot de Elite Trophy, omdat ze zich vorige week op het WTA-toernooi in Moskou niet voor de Finals wist te plaatsen. De 27-jarige Westlandse strandde in de kwartfinales, terwijl concurrente Belinda Bencic het indoortoernooi in de Russische hoofdstad op haar naam schreef. Door het bereiken van de finale verzekerde de Zwitserse zich al van het laatste ticket voor de Finals.

De twaalf speelsters die meedoen aan de Elite Trophy worden ingedeeld in vier naar bloemsoorten vernoemde groepen. Groep Camellia bestaat uit Sofia Kenin, Alison Riske en Karolína Muchová, groep Orchid wordt gevormd door Madison Keys, Petra Martic en Zheng Saisai en Aryna Sabalenka, Elise Mertens en Maria Sakkari zitten in groep Rose.

Bertens trof Vekic al drie keer dit jaar

Bertens vormt samen met Vekic (WTA-20) en Yastremska (WTA-24) groep Azaela. De 27-jarige Westlandse trof Vekic dit jaar al drie keer en trok in twee van die ontmoetingen aan het langste eind. Bertens speelde onlangs nog in Peking tegen Yastremska en won toen in twee sets.

De WTA Elite Trophy begint dinsdag en duurt tot en met zondag. Het eindejaarstoernooi werd vorig jaar gewonnen door de Australische Ashleigh Barty, maar de nummer één van de wereld doet volgende week mee aan de WTA Finals.

Ook Naomi Osaka, Simona Halep, Petra Kvitová, Bencic, Karolína Plísková, Bianca Andreescu en Elina Svitolina zullen volgende week acte de présence geven op het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat in Shenzhen wordt gehouden.