Belinda Bencic heeft zondag haar topweek in Moskou afgesloten met de eindzege bij het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad.

De als derde geplaatste Bencic rekende in de finale van de Kremlin Cup in drie sets af met de Russische Anastasia Pavlyuchenkova: 3-6, 6-1 en 6-1.

Het is voor de 22-jarige Zwitserse haar vierde toernooizege op het hoogste niveau, na Dubai (2019), Toronto (2015) en Eastbourne (2015).

Bencic plaatste zich zaterdag door winst in de halve finale in Moskou al voor de WTA Finals in Shenzhen. Door haar goede prestaties in Rusland klimt ze ten koste van Kiki Bertens en Serena Williams naar de achtste plek op de jaarranglijst.

Bertens verloor vrijdag in de kwartfinales in Moskou van de Française Kristina Mladenovic, die op haar beurt vervolgens verloor van Bencic.

"Ik voel me ongelooflijk nu", glunderde Bencic na haar zege in de finale. "Ik kan het nog niet geloven. Ik was gisteren zo blij met de kwalificatie voor de WTA Finals en dit is echt de kers op de taart."

Ostapenko wint eerste toernooi sinds 2017

In Luxemburg ging de toernooizege naar Jelena Ostapenko. De nummer 63 van de wereld uit Letland kende in de finale weinig problemen met titelverdedigster Julia Görges uit Duitsland: 6-4 en 6-1.

De 22-jarige Ostapenko brak in 2017 door met winst van Roland Garros. Een paar maanden later was ze ook de beste in Seoul, maar daarna zakte ze weg en won ze tot zondag geen WTA-toernooi meer.