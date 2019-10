Andy Murray heeft zondag in Antwerpen zijn eerste toernooizege geboekt in 961 dagen. Belinda Bencic sloot haar topweek in Moskou af met de eindzege bij het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad.

De 32-jarige Murray rekende in de finale van het indoortoernooi in Antwerpen na bijna tweeënhalf uur af met de twee jaar oudere Stan Wawrinka: 3-6, 6-4 en 6-4.

De Brit speelde in België zijn eerste ATP-finale sinds maart 2017, toen hij de beste was in Dubai. De voormalige nummer één van de wereld staat nu op 46 toernooizeges.

Door een slepende heupblessure leek de loopbaan van Murray zo goed als voorbij. Hij onderging eind januari een operatie aan het gewricht en wist toen niet of hij ooit nog zou kunnen tennissen.

De drievoudig Grand Slam-winnaar maakte in juni echter zijn rentree in het dubbelspel en speelt sinds augustus ook weer in het enkelspel.

"Dit betekent heel veel voor mij", zei een emotionele Murray na de finale. "De afgelopen jaren zijn heel moeilijk geweest. Ik had niet verwacht nog in deze positie te komen."

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om het laatste punt van de finale en de reactie van Murray te zien

Vierde toernooizege voor Bencic

Bencic rekende in de finale van de Kremlin Cup in Moskou in drie sets af met de Russische Anastasia Pavlyuchenkova: 3-6, 6-1 en 6-1. Het is voor de 22-jarige Zwitserse haar vierde toernooizege op het hoogste niveau, na Dubai (2019), Toronto (2015) en Eastbourne (2015).

Bencic plaatste zich zaterdag door winst in de halve finale in Moskou al voor de WTA Finals in Shenzhen. Door haar goede prestaties in Rusland klimt ze ten koste van Kiki Bertens en Serena Williams naar de achtste plek op de jaarranglijst.

Bertens verloor vrijdag in de kwartfinales in Moskou van de Française Kristina Mladenovic, die op haar beurt vervolgens verloor van Bencic.

"Ik voel me ongelooflijk nu", glunderde Bencic na haar zege in de finale. "Ik kan het nog niet geloven. Ik was gisteren zo blij met de kwalificatie voor de WTA Finals en dit is echt de kers op de taart."

Belinda Bencic kust de beker in Moskou. (Foto: Pro Shots)

Ostapenko wint eerste toernooi sinds 2017

In Luxemburg ging de toernooizege naar Jelena Ostapenko. De nummer 63 van de wereld uit Letland kende in de finale weinig problemen met titelverdedigster Julia Görges uit Duitsland: 6-4 en 6-1.

De 22-jarige Ostapenko brak in 2017 door met winst van Roland Garros. Een paar maanden later was ze ook de beste in Seoel, maar daarna zakte ze weg en won ze tot zondag geen WTA-toernooi meer.