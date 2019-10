Belinda Bencic heeft zaterdag het laatste ticket voor de WTA Finals veroverd door de finale van het indoortoernooi in Moskou te bereiken. Dat betekent ook dat Kiki Bertens een wonder nodig heeft om volgende week mee te mogen doen aan het eindejaarstoernooi in Shenzhen.

De 22-jarige Bencic rekende in haar halvefinaleduel in Moskou af met Kristina Mladenovic: 6-3 en 6-4. De 26-jarige Française, vrijdag in de kwartfinales nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Bertens, sloeg te veel onnodige fouten om het de Zwitserse lastig te maken en moest vier breaks toestaan.

Door het bereiken van de finale passeert Bencic zowel Bertens als Serena Williams op de jaarranglijst. Ze bezet nu de achtste positie en dat is precies genoeg voor een plek in de WTA Finals, waar de beste acht tennissters van 2019 zich voor kwalificeren.

Bertens zakt naar de tiende plek op die jaarranglijst en dat betekent dat de Westlandse twee afmeldingen nodig heeft om op 27 oktober aan de Finals te mogen beginnen. Als Bencic in de halve finales van het toernooi in Moskou was uitgeschakeld, had de Nederlandse aan één afmelding genoeg gehad.

Bertens heeft weliswaar een wonder nodig, maar deelname aan de Finals is nog niet helemaal uitgesloten voor de kopvrouw van het Nederlandse tennis. Simona Halep en Petra Kvitová kampten onlangs nog met blessures en de kans is aanwezig dat eerste reserve Serena Williams er voor kiest om niet mee te doen.

Stand op jaarranglijst 1. Ashleigh Barty* - 6.476 punten

2. Karolína Plísková* - 5.315

3. Naomi Osaka* - 5.246

4. Simona Halep* - 4.962

5. Bianca Andreescu* - 4.942

6. Petra Kvitová* - 4.401

7. Elina Svitolina* - 3.995

8. Belinda Bencic* - 3.955

9. Serena Williams - 3.935

10. Kiki Bertens - 3.870

* = Geplaatst voor WTA Finals

Bertens debuteerde vorig jaar op Finals

De 27-jarige Bertens debuteerde vorig jaar op de door show en spektakel overgoten WTA Finals. De huidige nummer acht van de wereld wist zich in 2018 niet op eigen kracht te plaatsen, maar mocht door een blessure van Halep alsnog acte de présence geven in Singapore en bereikte daar verrassend de halve finales.

Als er de komende week niks meer verandert, dan zal het deelnemersveld volgende week op de WTA Finals bestaan uit Bencic, Halep, Kvitová, Ashleigh Barty, Karolína Plísková, Naomi Osaka, Bianca Andreescu en Elina Svitolina. In dat geval mag Bertens komende week meedoen aan de WTA Elite Trophy, het op één na belangrijkste eindejaarstoernooi.

Bencic heeft haar hoge notering op de jaarranglijst met name te danken aan haar halvefinaleplaats op de US Open. De huidige nummer tien van de wereld won dit jaar bovendien het hardcourttoernooi in Dubai en deed het verdienstelijk op de Premier Mandatory-toernooien in Madrid en Indian Wells (twee keer halve finales).

In de finale van het toernooi in Moskou neemt Bencic het zondag op tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova of de Tsjechische Karolína Muchová, die op dit moment bezig zijn aan hun halvefinaleduel.