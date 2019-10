Het Nederlandse Davis Cup-team speelt volgende maand met de verwachte namen de Davis Cup Finals in Madrid. Robin Haase, Tallon Griekspoor, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer en Botic van de Zandschulp behoren tot de definitieve selectie.

Nederland speelt op dinsdag 19 november tegen Kazachstan en op woensdag 20 november tegen Groot-Brittannië. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelpartijen en een dubbelpartij.

Haase en Griekspoor gaan enkelen, Koolhof en Rojer gaan dubbelen en Van de Zandschulp gaat mee als derde singelaar en eventueel eerste vervanger van Haase of Griekspoor.

Van de drie landen staat Nederland met de negentiende plaats het laagst op de wereldranglijst. Kazachstan bezet de twaalfde plaats en Groot-Brittannië is terug te vinden op de vijfde plaats.

Haarhuis kijkt uit naar Davis Cup Finals

Captain Paul Haarhuis kijkt uit naar het eindtoernooi in Madrid. "Ik denk dat het een ontzettend gaaf evenement gaat worden. Veel topspelers die voor hun land strijden zijn aanwezig", zegt hij tegen Tennis.nl.

"Vanaf de eerste dag zullen er clashes zijn tussen wereldtoppers. Dat maakt het toernooi op voorhand uniek. Ik ben daarom trots dat we als Nederland erbij zijn."

Nederland is een van de achttien landen (de vier halvefinalisten van een jaar eerder, de twaalf winnaars van de voorronden en twee wildcards) die zich hebben geplaatst voor de Davis Cup Finals.

De achttien finalisten strijden in zes poules van drie om een plaats in de kwartfinale op vrijdag 22 november. De halve finales worden afgewerkt op zaterdag 23 november en de finale op zondag 24 september.

De Davis Cup kent dit jaar met alleen een kwalificatieronde en een finaleweek een nieuwe opzet. De partijen zijn nu ook een best of three in plaats van best of five. De ondergrond in Madrid is hardcourt.