Kiki Bertens moet vrezen dat ze niet mee mag doen aan de prestigieuze WTA Finals in Shenzhen. De Nederlandse verloor vrijdag in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Moskou van Kristina Mladenovic en maakt alleen nog kans op deelname als een speelster zich afmeldt.

De kwartfinalepartij in de Russische hoofdstad eindigde in 6-4, 2-6 en 6-1 voor de Française. Door de nederlaag blijft Bertens op de jaarranking van de WTA hoogstens negende, terwijl de beste acht tennissters van 2019 mogen deelnemen aan de WTA Finals.

Belinda Bencic staat tiende en passeert Bertens als ze de finale haalt in Moskou. De Zwitserse won vrijdag in de kwartfinales van de Belgische Kirsten Flipkens (7-6 (8) en 6-1) en treft Mladenovic in de halve finales.

Mocht Bencic Bertens voorbij gaan, dan moeten twee spelers zich afmelden om ervoor te zorgen dat de 27-jarige Wateringse toch nog mag deelnemen aan de WTA Finals, die op zondag 27 oktober van start gaan in Shenzhen.

Op dit moment is het zeer twijfelachtig of Serena Williams meedoet in de Chinese stad, omdat de 38-jarige Amerikaanse niet meer in actie kwam sinds haar verloren US Open-finale tegen Bianca Andreescu van ruim een maand geleden.

Vorig jaar debuteerde Bertens op de WTA Finals dankzij een afmelding van Simona Halep. Toen haalde ze de halve finales.

Bertens had 'bye' in eerste ronde

De wedstrijd van Bertens tegen Mladenovic was haar tweede partij in Moskou. In de eerste ronde had ze een 'bye', waarna ze zich donderdag in de tweede ronde langs Kaia Kanepi knokte (4-6, 6-3 en 7-5).

Net als tegen Kanepi begon Bertens met setverlies tegen Mladenovic, die op de wereldranglijst 45e staat. De Nederlandse toptienspeelster kwam een break achter, maar had op 5-4 wel twee kansen om terug te komen. Dat lukte niet en dus ging de set naar Mladenovic (6-4).

In de tweede set was Bertens meteen bij de les. Ze overklaste Mladenovic en nam een 4-0-voorsprong. De 26-jarige Mladenovic kwam nog wel iets terug, maar dat was bij lange na niet genoeg om Bertens van setwinst te houden (2-6).

In de beslissende derde set waren de rollen omgedraaid. Bij een 4-0-achterstand sprak coach Elise Tamaëla nog wel bemoedigende woorden tot Bertens, maar dat hielp niet. Bertens pakte nog maar één game (6-1) en verloor, waardoor ze plaatsing voor de WTA Finals niet meer in eigen hand heeft.