Liverpool is dit seizoen nog altijd zonder puntenverlies en begint zondag als absolute favoriet aan de topper tegen Manchester United, maar Virgil van Dijk probeert de verwachtingen wat te temperen. Volgens de verdediger leggen de media te veel druk op 'The Reds', die dit seizoen voor het eerst sinds 1990 kampioen kunnen worden.

"Ik denk niet dat we iets te verliezen hebben. Manchester City is de regerend kampioen en moet de titel zien te verdedigen. Wij proberen gewoon kampioen te worden", benadrukt de 28-jarige Van Dijk vrijdag in gesprek met Sky Sports.

"De druk op ons wordt wel steeds groter, maar dat komt door de media. Die vinden het geweldig om de druk alsmaar te verhogen en daar moeten we mee om zien te gaan. We moeten er in mijn ogen juist van genieten dat we aan kop gaan in de Premier League."

Liverpool wist alle acht wedstrijden tot dusver te winnen en incasseerde slechts zes treffers. Concurrent Manchester City liet daarentegen al in drie wedstrijden punten liggen (twee nederlagen en een gelijkspel) en kijkt nu al tegen een achterstand van acht punten aan, terwijl het vorig seizoen tot de laatste speelronde spannend was.

Volgens Van Dijk is het ondanks de sterke seizoenstart van Liverpool nog veel te vroeg om conclusies te trekken. "Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen dat het nog te vroeg is om aan de titel te denken. Dat moeten we dan ook niet doen. Het is simpelweg niet realistisch."

Virgil van Dijk begon met Liverpool uitstekend aan het seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen wil succes van vorig seizoen nog eens meemaken'

Liverpool, dat 29 jaar geleden voor de laatste keer landskampioen werd, wacht hoe dan ook een zware opdracht om het sterke vorige seizoen te evenaren. De ploeg van manager Jürgen Klopp won voor het eerst sinds 2005 de Champions League door Tottenham Hotspur in de finale te verslaan.

"De honger om prijzen te winnen is nog groter dan voorheen", merkt Van Dijk, die de Champions League-winst als oorzaak ziet. "Het was zo'n fantastische avond met de hele aanloop naar de finale. Dat wil iedereen nog eens meemaken."

"Vorig seizoen begonnen we de Champions League in de hoop het toernooi te kunnen winnen en dat geldt dit seizoen voor de Premier League. We hopen dit seizoen natuurlijk kampioen te worden. Maar als het niet lukt, dan proberen we het volgend jaar weer."

De topper tussen Liverpool en Manchester United begint zondag om 17.30 uur op Old Trafford. In tegenstelling tot Liverpool is United desastreus aan het seizoen begonnen; de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer pakte slechts negen punten in de eerste acht wedstrijden.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League